Поранешната сопруга го пофали познатиот актер: „Тој и моето ново момче делат иста страст“ ФОТО

За прв пат по разводот во 2021 година, Ливија Гиљоли проговори за својот брак и моменталната врска со нејзиниот поранешен сопруг, актерот Колин Ферт.Италијанската активистка Ливија Џиљоли (55) се разведе од 64-годишниот актер Колин Ферт во 2021 година по 24 години брак.Тие се запознале на снимањето на документарец на Би-Би-Си во 1996 година. Врската на двојката наводно се раскинала во 2016 година, а се откри дека Ливија имала афера со италијанскиот новинар Марко Бранкача (55). Colin Firth’s ex-wife Livia opens up about their split and fame after her affair: ‘I don’t miss any of it’ https://t.co/enSPTRQ8U0— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 7, 2025Тогаш таа беше со Шкотланѓанецот Калум Грив, а Колин се гледа со ТВ-авторката Меги Кон од 2022 година. Сепак, и покрај новите романси, Ливија и Колин се уште „секогаш заедно“, откри поранешната сопруга на актерот во ново интервју.Во интервју за HELLO! за списанието, Ливија рече: „Секогаш сме заедно. Колин и јас имаме одлична врска. Работевме напорно на тоа и на тоа да го одржиме семејството заедно. Јас имам партнер, тој има партнер и сите сме заедно цело време. Тоа е проширено, лудо семејство.“Изненадувачки, Ливија откри дека нејзиното ново момче Калум и Колин всушност ја делат љубовта кон Арсенал и се поврзале преку нивната страст. Ѕвездата од „Гордост и предрасуди“ и Ливија имаат две возрасни деца – Лука (24) и Матео (21).По разделбата, Колин објави во 2019 година дека тој и Ливија остануваат „обединети во љубовта кон своите деца“.Со оглед на тоа што Ливија сега живее помирно во нејзината родна Италија, таа вели дека „не ѝ недостига“ славата на својот стар живот. „Не ми недостига ништо од тоа. Понекогаш ги гледам моите неверојатни високи потпетици, фустани и чанти и си мислам: „Никогаш повеќе нема да ги носам, а не можам да се сетам кој беше тој човек“, рече таа.Ливија доби многу пофалби за нејзината работа како активистка во последниве години, снимајќи документарци за таинствените сфери на модната индустрија и работејќи на голем број еколошки проекти.Разделбата на двојката се најде во центарот на вниманието откако во март 2018 година беше откриено дека Ливија имала едногодишна афера со италијанскиот новинар Марко Бранкачо. Таа покрена полициска истрага откако тврдеше дека нејзиниот пријател од детството Марко ја вознемирувал со „застрашувачки“ бран пораки.Потоа Колин ја соочил својата сопруга со „срцекршачка и злонамерна“ е-пошта од нејзиниот поранешен љубовник во март 2018 година, кога таа тврдела дека добивала телефонски повици, живеела во ужас и верувала дека е следена.Ливија, исто така, рекла дека е-пошта со нејзини слики му била испратена на нејзиниот сопруг откако двојката повторно се зближила.Но, Бранкачи за „Тајмс“ изјави дека Ливија измислила сè за да ја прикрие нивната афера, која се случила помеѓу 2015 и 2016 година.

