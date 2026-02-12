Поранешната сопруга на Аркан профитира од куќата што ја наследи: Ја издава вилата на Дедиње под кирија за 7.000 евра месечно а еве кој ја изнајмува (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Наталија Мартиновиќ, поранешна сопруга на покојниот Жељко Ражнатовиќ Аркан, наследила куќа на Дедиње од која започнала бизнис.

Имено, оваа вила се издава под кирија на млади фудбалери на добро познат клуб за неверојатни 7.000 евра.

Овој луксузен имот, кој се наоѓа во близина на Маракана и на околу стотина метри од вилата на улицата Љутице Богдана, каде што сега живее вдовицата на Аркан, Светлана Цеца Ражнатовиќ, со своето семејство, првично беше ставен на продажба преку веб-страница за два милиони евра, односно 4.900 евра за квадратен метар.

Сепак, сопственичката на куќата се откажа од продажбата. Во меѓувреме, таа склучи договор со менаџментот на еден фудбалски тим да ја изнајми куќата за четири години, така што неколку помлади спортисти се сместени во неа со месеци.

Како што можеше да се прочита на еден од огласите за продажба на овој имот, вилата има вкупно 408 квадратни метри. Изградена е на парцела од 11 ари. Се состои од четири ката: подрум – технички дел, тоалет, сала за обука, гаража и приземје, пространа дневна соба, кујна, веранда и голема тераса. На првиот кат има пет спални соби (секоја со сопствена бања), додека на таванот има исто толку спални соби и две купатила. Куќата има и четири влеза, што ја прави многу функционална.

Екипата на гореспоменатиот портал го посети овој имот и во дворот на вилата пронашла млади спортисти кои во тој момент тренирале фудбал со гласна музика. Сосед од истата улица имал многу интересни работи да каже за оваа вила, но и за еден од нејзините поранешни станари, кој е многу добро познат во јавноста.

– Куќата беше продадена некое време за два милиони евра, но потоа Наталија сепак одлучи да ја изнајми за сместување на фудбалери, за 7.000 евра месечно. Иако е огромна сума, таа е повеќе од поволна за овој дел од градот, верувајте ми. Некои куќи кои се дури и помали од оние на Наталија се изнајмуваат тука за повеќе од 10.000 евра. Патем, таа вила, каде што покојниот Аркан живееше со Наталија, со години ја изнајмуваше Вук Јеремиќ, поранешен министер за надворешни работи и претседател на Народната партија.

Во него се наоѓал неговиот Центар за меѓународна соработка и одржлив развој (CIRSD), но таму било и седиште на Народната партија. Добро се сеќавам дека Наталија и Вук директно преговарале за изнајмување на куќата и дека тој навистина се ценкал. Тоа било во 2013 година, и некако се договориле тој да ѝ плаќа 3.000 евра месечно, на што Наталија на крајот се согласила, иако на почетокот барала многу повеќе. После тоа, имало постар брачен пар – рекол соседот на првата сопруга на Аркан, додавајќи:

– Наталија немаше лесен живот. Таа е прекрасна жена. Сè уште ги паметам кога беа во брак. Му даде многу на Аркан. Исто така, остана и без двајца браќа. Првиот беше убиен борејќи се заедно со Аркан, а вториот беше пронајден мртов со сопругата и двете деца во стан во Нов Белград. После тоа, таа отиде во Америка и таму се мачеше со децата и работата, но слушам дека после тоа започнала бизнис и сè си дојде на свое место. Колку што знам, Милена дојде во Белград минатата година, а Никола се ожени тука и има две деца и работи за странска компанија – заклучи соговорникот.

Да потсетиме дека покојниот Аркан ги имаше ќерките Милена и Маша и синовите Никола и Војин од бракот со Наталија, професорка по шпански јазик и литература.

– По 13 години брак со Наталија, се разведов. Мојата Маша се роди додека бев во хрватски затвор. Сопругата и јас не сме заедно веќе три години. Имав три брака, но никогаш не бев женкар – рече Жељко за време на неговиот живот.

– Немав никакви љубовни врски. Во 13-те години што бев со мојата поранешна сопруга, не се случи ништо што би ја натерало да се сомнева. Потоа се заљубив во Цеца. Ѝ го кажав тоа на жената. Всушност, тоа се случи постепено. Цеца беше упорна. Таа отворено ми зборуваше за својата љубов и јас полека ја прифатив – рече Аркан во 1996 година.

