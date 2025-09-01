Поранешната сопруга на Шон Пен откри што не ѝ се допаѓало во воспитувањето на децата: „Тој често отсуствуваше“

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Робин Рајт неодамна отворено проговори за предизвиците на родителството и призна за грешките што ги направила во воспитувањето на своите деца, ќерката Дилан и синот Хопер, кои ги има со поранешниот сопруг, актерот Шон Пен.Рајт призна дека кога растеле, таа честопати била премногу попустлива и дека тоа ѝ било тешко.„Како мајка, чувствувам длабока тага и со години ги носам последиците од мојата попустливост кон моите деца“, рече актерката.Нивниот син Хопер јавно призна дека се борел со зависност од кристален метамфетамин во 2017 година, додека Рајт сега откри дека и Дилан имал свои проблеми во младоста.„Секој пат кога ќе заѕвонеше телефонот, се прашував дали тој или таа е жив. Со години го поминував тоа со двајцата“, призна таа.Робин исто така истакна дека Шон Пен, иако построг родител, често отсуствувал поради барањата на неговата актерска кариера.„Тој беше далеку поголемиот дел од времето, ќе се вратеше и ќе се обидеше да биде авторитет, но на крајот ме остави мене да се справувам со сите последици. Бевме или строги или премногу попустливи во крајности. На децата им требаше средна основа, рамнотежа што ние не можевме да ја постигнеме“, објасни таа.И покрај сè, Рајт нагласи дека денес и Дилан и Хопер се стабилни и добро се снаоѓаат во животот.Рајт и Пен имаа турбулентен брак кој траеше од 1996 до 2010 година, а се венчаа и разведоа три пати. Робин моментално е во врска со архитектот Хенри Смит, кого го опишува како „сладок, пристоен и зрел маж“, нагласувајќи дека тој е вистинскиот партнер за неа.

