Поранешната српска кошаркарка сега заработува пари од OnlyFans: Не се плашам дека мојот син ќе дознае

Поранешната српска кошаркарка Милица Дабовиќ денес заработува пари објавувајќи експлицитна содржина на платформата за возрасни OnlyFans. Во ново интервју, таа зборуваше за оваа одлука и како таа влијае на нејзиниот живот.Таа има седумгодишен син, кого го доби откако ја заврши кошаркарската кариера. Додека беше бремена, немаше пари ниту за леб, па еден пријател ѝ помогна.Таа рече дека му е благодарна на Бога што тоа е зад неа и дека денес е среќна жена. Таа рече дека нема ништо против OnlyFans или против која било девојка што одлучила да направи нешто во животот затоа што тоа само ги дели луѓето на добри и лоши.„Не сум измамила, повредила или крадела од никого, па затоа ми е жал што повеќето луѓе, кога одат на социјалните мрежи, ве навредуваат и не знаат што ќе им се случи следниот ден“, изјави таа за Net.hr.Таа додаде дека ѝ е жал што Балканците не го гледаат тоа како Американците или луѓето во некои други земји каде што OnlyFans се гледа само како место за заработка.„Им симнувам капа на секој што може да заработи пари на кој било начин. Луѓето овде го гледаат тоа како навреда. Не би навредила никого за тоа. Имам пријатели кои имаат OnlyFans, спортисти и живеат во други земји, и така заработуваат шест пати повеќе“, рече таа.Кога ја прашале дали се плаши дека луѓето би можеле да го осудат нејзиното дете за овој потег, таа одговорила:„Никогаш не би го вклучувала моето дете во овие работи, а тој, секако, ќе дознае за сè, и затоа не се плашам, бидејќи одгледав добро момче и неговата благосостојба ми е најголем приоритет, и верувам дека ќе ја разбере ситуацијата кога ќе порасне и ќе види која му е мајка. Верувам дека работам чесно, и иако мојата плата би била околу 40.000 динари (340 евра), а бенефициите би биле околу 30 проценти, едвај би можела да живеам од тоа бидејќи во нашата земја сè често оди преку врски и ако не ги рашириш нозете, не можеш ништо да добиеш.“Таа исто така изјави дека не е склона кон тоа, дека не ѝ се допаѓа и не го прави. Тврди дека ѝ е поважно да спие мирно и да може да се погледне во огледало без да се чувствува виновна.„Верувам дека мојот син, кога ќе порасне и ќе види која му е мајка, нема да има ништо против моите одлуки бидејќи нема ден да не ми каже дека ме сака и дека го сакам тоа што не му недостасува ништо. Му реков дека за сè што сака во животот, мора да работи напорно и да го заработи со свој труд, но најважно за мене е да го воспитам на правилен начин, за да порасне во добар човек. Нема поголем комплимент за мене од тоа“, рече таа.

