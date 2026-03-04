ПОРАНЕШНА ГРАДОНАЧАЛНИЧКА СИЛУВАЛА МОМЧЕ ДО БАЗЕН: Следниот ден нарачала контрацепција, нејзините деца виделе СÈ!

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот градоначалник на малиот град ДеРајдер, Луизијана, е обвинет за силување на 16-годишно момче на забава во 2024 година.

Мисти Робертс (43), поранешна градоначалничка на малото гратче ДеРајдер во Луизијана , е обвинета за силување на шеснаесетгодишно момче на забава во 2024 година, објави „Њујорк пост“.

Неколку дена откако полицијата започна истрага, Робертс поднесе оставка во нејзиниот втор мандат.

Силувањето од трет степен за кое беше обвинета, а за кое беа сведоци нејзините деца, наводно се случило на забава покрај базен.

Момчето се дружеше со синот на градоначалничката

Подоцна таа нарачала итна контрацепција преку DoorDash.

Кога низ малото гратче се проширила веста за тоа што се случило на забавата, мајката на жртвата и пратила СМС порака на тогашната градоначалничка за да се увери дека не е бремена, на што Робертс одговорила дека зема контрацептивни средства.

Обвинителите, исто така, забележаа дека 16-годишникот бил пријател на синот на градоначалничката.

JUST IN: Louisiana mayor Misty Roberts Clanton, who suddenly announced her resignation last week, has been charged with child r*pe.The 42-year-old was the mayor of DeRidder before suddenly resigning.This week, Clanton was arrested for allegedly having "s*xual intercourse with… pic.twitter.com/hNArScLOBD— Collin Rugg (@CollinRugg) August 2, 2024

Зедов итна контрацепција

Поранешниот градоначалник сподели снимка од екранот од разговор со мајката на жртвата во разговор со други пријатели, кои ја охрабриле да земе итна контрацепција „План Б“, која може да се купи без рецепт во САД.

Возачот на DoorDash сведочеше дека го прифатил барањето од „Мисти Ц.“ да купи контрацепција и да ја остави пред нејзината врата.

Тој пред судот изјави дека ја препознал поранешната градоначалничка бидејќи ја видел како собира слатки со неговите деца за Ноќта на вештерките и слушнал гласини за обвинувањата, што го навело да верува дека испораката е поврзана со нив.

Синот и ќерката ја виделе мајката за време на врската со момчето

Синот на поранешниот градоначалник претходно им кажа на истражителите дека ја видел сопствената мајка низ пукнатина на прозорецот за време на врската со својот пријател, но подоцна му рече на судот дека не е сигурен што видел таа ноќ.

За време на судењето, беа откриени и пораките што тој ѝ ги испратил на мајка си истата вечер, во кои се наведува дека неговата сестра плачела поради тоа што се случило.

„Таа има седумнаесет години“, забележал синот на поранешниот градоначалник во пораките, осврнувајќи се на возраста на жртвата.

Поранешната градоначалничка му призна сè на својот сопруг

Истрагата подоцна потврди дека момчето во тоа време имало 16 години.

Ќерката на Робертс, исто така, им рекла на истражителите дека таа ноќ ги видела мајката и момчето „еден врз друг“.

Данкан Клентон, поранешниот сопруг на Робертс, сведочеше дека неговата сопруга директно му кажала дека имала сексуални односи со малолетник и дека децата ја виделе.

Клентон додаде дека неговиот син подоцна потврдил што му кажала таа.

Во пораките што ги разменувале во тоа време, Клентон инсистирал дека Робертс е „одлична мајка“ и ѝ наложил да „негира што се случило“ ако темата се појави на состанок на градскиот совет.

BREAKING: A former Louisiana mayor who abruptly resigned from her role has been charged with the r*pe of a juvenile while in office. Misty Roberts Clanton, former Mayor of DeRidder, announced her resignation last week and was arrested today on accusations of s*x with a minor. pic.twitter.com/LZh0sE6389— The General (@GeneralMCNews) August 2, 2024

„Не можам да продолжам да ги повредувам другите, пријателите и семејството. Бог знае дека направив доволно “, одговори поранешната градоначалничка.

За време на вкрстеното испрашување на суд, Клентон беше прашан дали мисли дека Робертс е одлична мајка , на што тој едноставно одговори: „Не“.

Во други пораки прикажани на суд, Робертс го прашала својот син каков алкохол сакаат тој и неговите малолетни пријатели за забава.

Пријател на жртвата сведочел дека шеснаесетгодишното момче се појавило пијан на забавата и во еден момент повратило.

Тој додаде дека Робертс се играл како жртва и флертувал со него.

ALARMING: Former Louisiana mayor turns herself in on child sex crime charges days after resigning. https://t.co/2ZSGzvE1Qe(Photo courtesy City of DeRidder) pic.twitter.com/SCDnXYGLHg— FoxNashville (@FOXNashville) August 3, 2024

На поротата ѝ беше прикажана и фотографија од поранешната градоначалничка во бикини , на која жртвата ја гледа и се смешка.

Друг пријател на жртвата сведочел дека ќерката на Робертс таа вечер им кажала на група тинејџери дека ги видела нејзината мајка и 16-годишникот како се бакнуваат покрај базенот, а подоцна ги видела и како имаат секс.

Според извештаите, настанала голема тепачка.

Поранешниот градоначалник беше обвинет за силување од трет степен и придонесување кон деликвенција на малолетно лице.

Второто судење е во тек, откако првото заврши со поништување на постапката бидејќи двајца судии беа отстранети од случајот поради наводни врски со поранешната сопруга на обвинетиот.

