Поранешна порно ѕвезда ги повикува луѓето да се свртат кон Христос: „Отворете ја Библијата, нема да се покаете“ (ВИДЕО)

Џена Џејмсон, едно од најпрепознатливите имиња во еротската филмска индустрија, зборуваше за својот нов живот и нејзиното свртување кон религијата.

Во видеото што го објави на Инстаграм, актерката изјави дека е крстена и дека започнува патување посветено на Христос , забележувајќи во описот на видеото: „По децении позната по моето тело и грев, се крстив и им помагав на другите да го пронајдат Исус“.

Во видеото, Џејмсон гледа во камерата и ја изговара фразата „Менувам страна“, додека во описот додава: „Отвори ја Библијата , нема да зажалиш“.

Во разговор за „Њујорк пост“, таа објасни дека е горда на својата трансформација.

– Силна сум и горда на мојот однос со Исус Христос. Со јавното изразување на мојата љубов кон него, им покажувам на многу луѓе дека не е невозможно да се спасат себеси – рекла таа.

Нејзините следбеници на интернет брзо ѝ ја покажаа поддршката.

– Браво! Продолжи да ја споделуваш Божјата љубов – напиша еден корисник.

– Добредојдовте на победничката страна. Тимот на Исус засекогаш“, додаде друг.

Ова не е прв пат Џејмсон да зборува за својата вера. Минатиот септември, таа објави фотографија од себе од 18-годишна возраст и денес, со порака дека поминала низ многу, но повторно ја пронашла својата вера и се чувствува мирно.

Џејмсон, чие вистинско име е Џенифер Мари Масоли, ја започна својата кариера како порно ѕвезда во 1990-тите и се пензионираше во 2008 година. Во последниве години, таа им дава приоритет на семејството и новиот живот, оставајќи го минатото зад себе.

