ПОРАНЕШНА РУСКА ШПИУНКА ОТКРИВА! Како ги заведував своите МЕТИ! Овие работи не учеа во тајната програма на КГБ!

Во подкастот таа се присети како побегнала од Москва со својот син затоа што сакала да му даде подобар животПоранешна руска државјанка која тврди дека некогаш работела како шпион, откри како ги заведувала и манипулирала со своите цели.Алија Роса зборуваше за нејзината наводна „обука, техники, цели и мисии“ на новиот подкаст „To Die For“ на Тендерфут телевизија и на iHeartPodcast.– Повеќе од две децении молчам. Но, од повеќе причини не можев повеќе да молчам. Не можев повеќе да живеам со оваа болка, иако поминав низ сите овие трауми. Ако јас не зборувам, кој би? – изјави таа за Fox News, пренесе Ndtv.com.Во подкастот таа се присети како побегнала од Москва со својот син затоа што сакала да му даде подобар живот.– Најголемиот потфат во мојот живот беше да станам родител. Сакав да го доживеам. Сакав да создадам семејство, да имам деца. И не ми беше дозволено да го направам тоа. Тогаш сфатив: „Чекај малку, имам само еден живот. Не сакам да го трошам правејќи жртви за нешто во што повеќе не верувам. Тоа беше моментот кога почнав да барам можности за бегство – изјави Алија. View this post on Instagram A post shared by ROZA (@aliiaroza)Поранешната шпионка зборувала и за своето семејство. Таа рече дека е родена во мешано казахстанско-татарско семејство на висок воен офицер на Советскиот Сојуз. Таа, како што вели, била вклучена во посебна државна програма за деца на високи офицери.Иако сакала да биде моден дизајнер, нејзиниот татко и рекол дека нема друг избор освен да присуствува на специјална владина програма. Од раното детство учела боречки вештини и се занимавала со други напорни физички активности, така што на 18 години станала дел од „се*с програмата“. Таа беше избрана од група од 350 студенти да учествува во тајна програма развиена од поранешни психолози и високи офицери на КГБ. View this post on Instagram A post shared by ROZA (@aliiaroza)– Не се само се*и – многу е далеку од сек*и. Се работи за уметноста на комуникацијата. Научивме како да се облекуваме, нашминкаме, да се претставуваме, како да разговараме со нашите цели и како да ги натераме да ни веруваат. Се работи за психологијата на луѓето, криминалците, мажите… Се работи за разбирање на машката перспектива и што точно тие сакаат – изјави Алија.– Кога заведуваш, тоа е како да… почнуваш со добар комплимент. Не е само да се каже, на пример, ми се допаѓа твојата јакна. Мора да биде нешто навистина специфично и соодветно во тој момент. Тоа ќе ги привлече луѓето кон вас. Ќе почнеш да им се допаѓаш. И кога знаете како да одржите разговор, луѓето ќе станат многу отворени за вас. Тие ќе станат многу пријателски расположени. Учите како да бидете учтиви, пријателски расположени и почитувани во општеството. Постојат и сексуални техники . Тоа е екстремно, но ќе ја направи вашата цел опседната со вас. Тоа е сосема друга игра – вели Алија. View this post on Instagram A post shared by ROZA (@aliiaroza)И покрај ниските примања – 100 долари месечно за шестдневна работна недела – таа продолжила да го прави тоа од патриотизам и затоа што „се чувствувала како херој што спасува нечиј живот“.– На крајот на денот, кога спасив нечиј живот, се чувствував добро поради тоа. Но, никогаш не се запрашав како се чувствувам во тело кое постојано беше злоставувано и силувано од случајни мажи. Еден поранешен агент на ФБИ рече дека сум скршена играчка, дека и самиот сум бил предмет на сексуална трговија. Но, не сите мои соученици мислат така. Се чувствувавме како патриоти. Бевме подготвени да се жртвуваме и да направиме се за нашата влада. Така се чувствував – вели Алија. View this post on Instagram A post shared by ROZA (@aliiaroza)Сепак, таа исто така се чувствуваше „искористена“ од руската влада и подоцна сфати дека и е „исперен мозокот“. View this post on Instagram A post shared by ROZA (@aliiaroza)– Сите тие други агентки ги видов на одредена возраст, на пример 56. Беа толку мизерни, осамени. Не смееле да имаат приватен живот. Тие не можеа да имаат семејство. Не можев да дозволам тоа да ми се случи – изјави Алија. View this post on Instagram A post shared by ROZA (@aliiaroza)Наводниот поранешен шпион не се вратил во Русија повеќе од 10 години и сега користи ново име . Тој сега дава совети за заведување на жените кои треба да ја подигнат својата самодоверба и имаат над милион следбеници на „Инстаграм“, пишува Ndtv.com.

