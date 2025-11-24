Поранешниот британски премиер Дејвид Камерон објави дека има рак

Поранешниот британски премиер Дејвид Камерон објави дека се бори со рак на простата, објавија британските медиуми.

59-годишниот поранешен премиер изјави дека ја открил болеста откако неговата сопруга Саманта го натерала да се подложи на тестови.

Лорд Камерон е меѓу многуте политичари кои ги повикуваат министрите да воведат некаков вид тестирање за порано откривање на случаите, кога третманот е поверојатно да биде успешен. Камерон објасни дека тестот за специфичен антиген на простата (PSA) ја открил неговата дијагноза.

„Сакам да го додадам моето име на долгиот список на луѓе кои бараат целна програма за скрининг“, рече тој.

За време на неговиот мандат, Камерон беше гласен поддржувач на кампањите за подигнување на свеста за ракот на простата, според „Телеграф“.

Неговата администрација го основа Фондот за лекови за рак за да обезбеди пристап до лекови кои рутински не се достапни преку Националната здравствена служба.

Лорд Камерон и неговата сопруга Саманта, 54, имаат три деца; Ненси, 21, Артур, 19 и Флоренс, 15. Нивното прво дете, Иван, кој беше тешко хендикепиран, почина на шестгодишна возраст.