Поранешниот долгогодишен директор на ОХИС, Јорго Ќука е прегазениот велосипедист во Скопје

Велосипедистот кој беше прегазен денеска во Скопје и го загуби животот од здобиените повреди е поранешниот директор на ОХИС, Јорго Ќука.

Ќука беше повреден и го загуби животот во сообраќајната несреќа која попладнево се случи на булеварот „Илинден“ во главниот град на државата

Претходно, МВР соопшти дека 78-годишен велосипедист бил прегазен од автомобил.

Лицето кое ја предизвикало смртоносната несреќа побегнало од местото на трагичниот настан, но подоцна било приведено од полицијата.