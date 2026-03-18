Поранешниот муфтија на Ерусалим издаде фатва: Затворете ги сите џамии во Ерусалим за Бајрам, молете се што е можно поблиску до Ал-Акса

Шеикот Екрима Сабри, хатиб на џамијата Ал-Акса и поранешен муфтија на Ерусалим и палестинските територии, издаде фатва со која ги повика муслиманите да ја извршат молитвата Бајрам на најблиската можна локација до ова светилиште, кое е затворено повеќе од две недели.

Според палестинските платформи, фатвата ги повикува верниците да се упатат кон комплексот Ал-Акса и да се молат што е можно поблиску до неговите ѕидови. Во исто време, се препорачува џамиите низ Ерусалим да бидат затворени и молитвите за Бајрам да не се изведуваат во нив.

Израелските сили во неделата ги спречија верниците да го прослават празникот Лејлет ал-Кадр во комплексот Ал-Акса, кој беше затворен 17-ти ден по ред. Стотици луѓе беа принудени да ја поминат ноќта, која паѓа на 27-миот ден од светиот месец Рамазан, надвор од ѕидовите на џамијата.

Верниците ги извршуваа молитвите Иша и Терави на улиците во близина на портите Баб ал-Сахира и Баб ал-Амуд во Стариот град, кој беше под целосна блокада. Израелските сили беа распоредени во голем број во областа, вршејќи проверки и, според извештаите, малтретирајќи го локалното население.

Во меѓувреме, членовите на Арапската лига остро го осудија континуираното затворање на џамијата Ал-Акса од страна на израелските власти, наведувајќи дека тоа им оневозможува на верниците да извршуваат молитви и верски церемонии, особено за време на месецот Рамазан и неговите последни десет дена.

