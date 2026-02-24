Поранешниот норвешки премиер хоспитализиран, наводно се обидел да се самоубие поради Епстин, адвокатот негира

Поранешниот норвешки премиер Торбјорн Јагланд (75) е примен во болница. Ова го потврди неговиот адвокат Андерс Бросвет, кој тврди дека хоспитализацијата е резултат на стресот на кој бил изложен Јагланд по откритијата за неговите врски со осудениот сексуален престапник Џефри Епстин.

Бросвет, исто така, ги негираше медиумските извештаи, вклучително и оние објавени од порталите Inyheter и Finansavisen, дека Јагланд се обидел да си го одземе животот, објавува VG.

Кон крајот на јануари беше откриено дека Јагланд имал многу пообемни контакти со Епстин отколку што претходно тврдеше. Нивната соработка се одвивала преку размена на голем број пораки и неколку состаноци помеѓу 2011 и 2019 година. Во тој период, Јагланд бил генерален секретар на Советот на Европа и претседател на Норвешкиот Нобелов комитет, кој ја доделува Нобеловата награда за мир.

Јагланд е обвинет за сериозна корупција, а Норвешката канцеларија за сузбивање на економскиот и еколошкиот криминал (Ококрим) го претресе неговиот дом, викендичка и планинска колиба на 12 февруари.

Ококрим се сомнева дека Јагланд примил мито од Епстин во форма на подароци или услуги додека бил на чело на Советот на Европа, но не е прецизирано што Јагланд, според истражителите, требало да даде за возврат.

Нивната врска, меѓу другото, вклучува престој на Јагланд во луксузните станови на Епстин во Париз и Њујорк.

Епстин, исто така, ја посетил резиденцијата на Јагланд во Стразбур, а Јагланд го замолил за финансиска помош за да купи стан во Осло.

Кога претходно беше прашан за врската, Јагланд ја опиша како дел од „рутински дипломатски активности“.

Подоцна рече дека никогаш не би го контактирал Епстин доколку знаел што се знае за него денес и призна дека имал лоша проценка. Јагланд преку својот адвокат рече дека сака да придонесе за целосна истрага на случајот.

Покрај него, Ококрим ги обвини и брачниот пар Терје Ред-Ларсен и Мона Јул за учество во сериозна корупција поради нивните контакти со Епстин. Сите тројца негираат вина.