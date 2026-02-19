Поранешниот претседател на Јужна Кореја осуден на доживотен затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната претседателка на Јужна Кореја, Јун Сук Јеол, беше осудена на доживотен затвор во случај на бунт, објави Би-Би-Си .

Џун Сук Јеол беше прогласен за виновен за поттикнување бунт поради обид за воведување воена состојба во 2024 година, како и за злоупотреба на службената должност, изјави судијата.

Да потсетиме, наредбата на Јун траеше само шест часа, но ја потресе земјата – парализирајќи го она што остана од владата и чинејќи ја неговата партија ги следните избори.

Јужнокорејската полиција ги засили безбедносните мерки во близина на судот пред изрекувањето на првата пресуда за Јеол.

Конвојот со Џун пристигна во судот околу 00:50 часот, објави Јонхап.

Специјалните обвинители побараа смртна казна, обвинувајќи го за водење бунт со прогласување воена состојба.

Повеќе од 100 негови поддржувачи се собраа пред судот, извикувајќи слогани за поддршка и мавтајќи со јужнокорејски и американски знамиња, додека околу 80 од нив одржаа целовечерен митинг барајќи негово ослободување.

Крајнодесничарските групи, вклучувајќи ја и Унијата за слобода, најавија митинг со околу 4.300 учесници во близина на судскиот комплекс.

Во исто време, граѓанските и прогресивни организации, вклучувајќи ја и групата „Акција со свеќи“, планираа собир од околу 5.000 луѓе на станицата Сеочо, повикувајќи на осуда на Јун.

Беа разменети навреди меѓу поддржувачите и противниците, но немаше физички судири благодарение на зголеменото присуство на полицијата.

Полицијата мобилизираше околу 1.000 лица и постави автобуси како бариери околу комплексот, додека судот ги затвори сите влезови освен источната порта.

Влезот беше дозволен само на претходно регистрирани возила и претставници на медиумите.

