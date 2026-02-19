0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот принц Ендру Маунтбатен-Виндзор беше ослободен од притвор вечерва откако беше уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција.

Маунтбатен-Виндзор беше видена како ја напушта полициската станица во автомобил по речиси 12 часа испрашување од страна на полицијата во Норфолк и беше фотографирана како седи на задното седиште од возилото.

Денес, полицијата издаде кратко соопштение во кое се наведува дека маж на возраст од околу 60 години е уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција. Тие не го рекламираа ослободувањето на Маунтбатен-Виндзор.

Полицијата денес претресе две локации поврзани со Маунтбатен-Виндзор.

„Мажот моментално е во полициски притвор. Нема да го именуваме човекот во согласност со националните упатства. Исто така, имајте предвид дека овој случај е сега активен, па затоа треба да се биде претпазлив со секое објавување за да се избегне непочитување на судот“, се вели во соопштението на полицијата претходно денес.

Апсењето се случи откако полицијата во долината Темза објави дека истражува извештај за наводното споделување на доверлив материјал од страна на поранешниот принц со сексуалниот престапник Џефри Епштајн.

Поранешниот војвода негираше какво било кривично дело во врска со Џефри Епштајн. Во август 2021 година, една од жртвите на Епштајн, Вирџинија Џуфре, го тужеше Ендру во суд во Њујорк, тврдејќи дека имал сексуални односи со неа кога таа била малолетна. Ендру ги негираше обвиненијата, но беше лишен од сите воени титули и кралски почести.

Приказната не завршува тука. Откако минатата година се појавија е-пораки што покажаа дека Ендру бил во контакт со Епштајн подолго отколку што претходно тврдеше, кралот Чарлс III му ја одзеде на својот брат кнежевската титула, другите почести и неговиот дом во Ројал Лоџ во Виндзор.

The post Поранешниот принц Ендру ослободен по 12 часа полициско испрашување appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: