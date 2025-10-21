Поранешниот француски претседател Саркози влезе во затвор

Никола Саркози стана првиот поранешен француски претседател кој оди во затвор, бидејќи почнува да отслужува петгодишна казна затвор за заговор за финансирање на својата изборна кампања со пари од починатиот либиски диктатор Моамер Гадафи.

Откако нацистичкиот колаборационистски лидер од Втората светска војна, Филип Петен, беше затворен за предавство во 1945 година, ниту еден поранешен француски лидер не е зад решетки. Саркози, кој беше претседател од 2007 до 2012 година, поднесе жалба против неговата затворска казна во затворот Ла Санте, каде што ќе живее во ќелија од приближно 9 квадратни метри во изолационото крило на затворот. Повеќе од 100 луѓе стоеја пред неговата вила во ексклузивниот 16-ти округ на Париз, откако неговиот син Луј, 28, ги повика поддржувачите на поддршка. Другиот син, Пјер, повика на порака за љубов – „ништо друго, ве молам“.

Никола Саркози, 70, пристигна на влезот во озлогласениот затвор од 19 век во населбата Монпарнас јужно од реката Сена во 09:40 часот (07:40 GMT), под силно обезбедување. Тој продолжува да протестира за својата невиност во многу контроверзната афера со либиските пари и објави порака на X додека го водеа кон затворот, велејќи: „Немам сомнение. Вистината ќе победи. Но, колку ќе беше катастрофална цената“. „Со непоколеблива сила им кажувам [на францускиот народ] дека не е поранешен претседател што го затвораат утрово – туку невин човек“, напиша тој. „Не ми е жал затоа што мојата сопруга и моите деца се покрај мене… но утрово чувствувам длабока тага за Франција понижена од волја за одмазда“.

Саркози рече дека не сака посебен третман во затворот Ла Санте, иако е ставен во изолационото одделение за сопствена безбедност, бидејќи другите затвореници се озлогласени дилери на дрога или се осудени за терористички дела. Освен Филип Петен, единствениот друг поранешен француски шеф на држава кој бил затворен бил кралот Луј XVI пред неговата егзекуција во јануари 1793 година. Во неговата ќелија ќе има тоалет, туш, биро и мал телевизор. Ќе му биде дозволено еден час дневно за вежбање, сам. На крајот од минатата недела тој беше примен во Елисејската палата од претседателот Емануел Макрон, кој во понеделник им рече на новинарите дека „било нормално на човечко ниво да примам еден од моите претходници во тој контекст“.

Во понатамошна мерка на официјална поддршка за поранешниот претседател, министерот за правда Жералд Дарманин рече дека ќе оди да го посети во затвор како дел од неговата улога во обезбедувањето на безбедноста на Саркози и правилното функционирање на затворот. „Не можам да бидам нечувствителен на страдањето на човекот“, додаде тој.

Пред неговото пристигнување во затворот Ла Санте, Саркози даде серија интервјуа за медиумите, изјавувајќи за Ла Трибјун: „Не се плашам од затвор. Ќе ја држам главата високо, вклучително и пред затворските порти“. Саркози отсекогаш негираше дека сторил нешто погрешно во случајот што вклучува тврдења дека неговата претседателска кампања во 2007 година била финансирана со милиони евра либиски готовина. Поранешниот лидер на централно-десничарската партија беше ослободен од обвинението лично да ги прими парите, но беше осуден за криминално здружување со двајца блиски помошници, Брајс Ортефо и Клод Геан, за да разговараат со Либијците за тајно финансирање на кампањата. Двајцата мажи разговараа со шефот на разузнавањето и зет на Гадафи во 2005 година, на состанок организиран од француско-либански посредник по име Зијад Тиакедин, кој почина во Либан кратко пред пресудата на Саркози.

Додека поднесе жалба, Саркози сè уште се смета за невин, но му е кажано дека мора да оди во затвор со оглед на „исклучителната сериозност на фактите“. Саркози рече дека ќе понесе две книги со себе во затвор, „Животот на Исус“ и „Грофот од Монте Кристо“, приказната за човек погрешно затворен кој бега за да им се одмазди на своите обвинители.