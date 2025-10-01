Поранешниот шеф на Антикорупциската комисија седна на обвинителната клупа, осомничен за откривање државни тајни

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната шефица на Антикорупциската комисија, Татјана Димитровска, седна на обвинителната клупа. Обвинителството ја товари за давање службени тајни на обвинетиот Небојша Стојановиќ во случајот „Адитиви“, но и дека државен ревизор во нејзино име го положил тестот за да може да добие безбедносен сертификат. Според обвинителството, анализата на телефонот на Димитровска не е завршена, но велат дека ова отвора можност поранешната шефица на Антикорупциската комисија дополнително да биде обвинета за други кривични дела.„Анализата на телефонот е при крај. Проценувајќи дека станува збор за околу 250.000 снимки од телефонот на градоначалникот, сепак, тука сакам да ве известам, заедно со мојот колега, дека при анализата на податоците од телефонот, обвинителството презема и други дејствија согласно законот, како што се добивање на потребните податоци од надлежните институции и сослушување на сведоци во врска со одредени индиции изведени од овие податоци“, изјави Наташа Поп Трајкова, обвинителка.Одбраната тврди дека постојат докази што ја докажуваат невиноста на Димитровска.„Очекувам ослободителна пресуда за Татјана Димитровска, тоа е сè што можам да кажам во овој момент, бидејќи во меѓувреме презентираме докази што целосно го побиваат обвинението против неа. Ова се докази од Антикорупциската комисија, извештај од 30 јули 2025 година, кој ја потврдува тезата на одбраната дека не се откриени службени тајни“, изјави Владимир Туфегџиќ, адвокат на обвинетата Татјана Димитровска.Димитровска е обвинета за кривично дело оддавање службени тајни, имено дека преку пораки на Вибер му дала информации на Небојша Стојановиќ, поранешниот директор на Електрана Неготино. Покрај Димитровска, вчера на обвинителната клупа седна и Миле Столевски, како и обвинетите Борче Најдов и Билјана Петровска Мантева. Во случајот „Адитиви“, физички и правни лица се обвинети за предизвикување штета од над 6,5 милиони евра преку сомнителни набавки за Електрана Неготино и Електрана Битола.

