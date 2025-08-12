Порно ѕвездата ја откри совршената големина на машкиот алат: Само ваков пенис може да задоволи жена

0 SHARES Сподели Твитни

Најпрофитабилната порно ѕвезда Бела Оливија откри која е нејзината „совршена“ големина на пенисот и повеќето мажи ќе воздивнат од олеснување.Бела Оливија (22) е една од најбогатите луѓе во светот во својата област на работа, а сега откри што таа и нејзините колеги преферираат кога станува збор за обемот и должината на машкиот генитален орган.Убавицата, за која се вели дека заработила милиони наплаќајќи им на претплатниците за вулгарна содржина, призна дека спротивно на популарното верување, актерките од филмовите за возрасни сакаат огромен машки орган не е вистина.Всушност, Бела и нејзините колешки ги мразат големите пениси, претпочитајќи маж кој е малку над просекот.– Нема шанси големото да е секогаш подобро, а бидејќи јас и многу други девојки во индустријата сме толку ниски и ситни, тоа може да биде вистински недостаток бидејќи нè повредува кога снимаме и создаваме филмови.– Мојата идеална должина, како и на многу други девојки со кои разговарав за тоа, е 16 сантиметри. Исто така, не сакаме да бидат премногу дебели. Не боли и се чини дека совршено се вклопува во вагината. Патем, тоа е она што го сакаме и од нашите момци.Ѕвездата од Манчестер, која купила пентхаус од својата работа и од своите значителни приходи, вели дека мажите треба да разберат дека не е сè како што изгледа во порнографските филмови, пишува „Дејлистар“. – Ниту една девојка не сака да заврши неспособна да оди правилно само затоа што имала секс. Бела се најде на насловните страници минатата година откако беше откриено дека може да плати за пентхаус со креирање содржина само за 10 минути.Во меѓувреме, ѕвездите од филмови за возрасни признаа дека се надувале со „инјекции во пенис“, вијагра и додатоци во исхраната за да постигнат максимален визуелен ефект додека снимаат сцени.Лекарите, сепак, предупредуваат дека таквата практика ги зголемува очекувањата на гледачите, предизвикувајќи низа прашања за операциите за зголемување на пенисот низ целиот свет.Обемно истражување на глобални податоци покажа дека млитав пенис има димензии помеѓу 7 и 10 сантиметри во мирување и 12 и 15 сантиметри во ерекција.

