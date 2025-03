Поројниот дожд предизвика поплави во Миконос

0 SHARES Сподели Твитни

Попладнево силно невреме проследено со пороен дожд ги зафати Кикладите во Егејското Море, при што Парос и Миконос беа најтешко погодени. На овие острови улиците се претворија во реки, а сообраќајот за сите возила беше забранет од страна на локалните власти. Учебните институции на овие два острови ќе останат затворени утре. Снимките кои кружат по социјалните медиуми ја доловуваат драматичната ситуација, при што течните порои носеа сè пред себе, вклучувајќи камења, дрвја и предмети од терасите, а голем број автомобили завршија во морето. Невремето започнало околу 15 часот, предизвикувајќи проблеми на патната инфраструктура, со посебен акцент на градот Науса, каде реката се излеала. Среќа е што нема повредени лица.

По доаѓањето на предупредувачката порака од бројот 112 која советуваше забрана на движење на возила, општина Парос издаде соопштение за жителите и туристите, апелирајќи да избегнуваат сообраќање поради опасните временски услови кои предизвикуваат значајни оштетувања на патиштата. Овие оштетувања се состојат од одрони, поплави и уривања на делови од патната мрежа, што го прави движењето опасно. Општинските власти, во соработка со релевантните служби, вложуваат максимални напори за надминување на состојбата. Жителите и посетителите се замолуваат да ги следат упатствата на властите.

