Портпаролката на Белата куќа: „Трамп знаеше за нападот и се чувствува многу лошо поради изборот на локација“

На прес-конференцијата организирана од Белата куќа, портпаролката Каролин Ливит истакна дека американскиот претседател Доналд Трамп знаел за израелскиот напад врз Катар и дека се чувствува лошо поради локацијата каде што е извршен.Според неа, Катар е суверена држава и близок сојузник на САД „кои работат многу напорно и храбро за да посредуваат во постигнувањето мировен договор меѓу Израел и Хамас“.Од друга страна, тој истакнува дека американската страна била свесна за израелскиот план пред нападот.„Претседателот Трамп се чувствува многу лошо поради самата локација на нападот, но елиминирањето на Хамас е вредна цел“, рече Ливит.Ливит, исто така, додаде дека Трамп разговарал со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху по нападот, за време на кој Нетанјаху му рекол на Трамп дека сака брзо да постигне мир.Конечната оценка на Белата куќа е дека израелскиот напад врз Катар не придонесува за постигнување на американските цели во регионот, што Трамп му го потврди и на катарскиот емир во разговорот.

