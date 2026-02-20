0 SHARES Сподели Твитни

Транспарент со слика од Доналд Трамп и зборовите „Да ја направиме Америка повторно безбедна“ беше закачен во седиштето на Министерството за правда во Вашингтон.

„Горди сме во ова Министерство за правда што славиме 250 години од нашата голема земја и нашата историска работа за повторно да ја направиме Америка безбедна под водство на претседателот Трамп“, рече портпаролот на Министерството кога беше прашан за транспарентот.

Министерството за правда, кое сега е украсено со портрет на Трамп, некогаш го истражуваше претседателот, пишува NBC News .

Во 2022 година, тогашниот државен обвинител Мерик Гарланд го назначи Џек Смит за специјален советник за да ја истражи наводната злоупотреба на доверливи документи од страна на Трамп и неговите напори да ги поништи изборите во 2020 година.

Случаите беа отфрлени во 2024 година откако Трамп победи на изборите, а Смит се повика на долгогодишната политика на Министерството за правда да не се гони актуелен претседател.

Трамп негираше какво било кривично дело во овие случаи.

Откако повторно ја презеде функцијата, Министерството за правда покрена случаи против неколку наводни противници на Трамп, вклучувајќи го поранешниот директор на ФБИ Џејмс Коми и главната обвинителка на Њујорк Летиција Џејмс, откако претседателот јавно ја повика главната обвинителка Пам Бонди да поднесе обвиненија.

Портрет на Трамп ќе биде поставен во седиштето на Министерството за правда

