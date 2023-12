„Посакувам да бев на таа листа“: Том Круз секоја година му го испраќа истиот празничен подарок

0 SHARES Сподели Твитни

Тиктокерот Дана Шварц откри дека секоја година нејзиниот сопруг добива подарок од Том Круз.

Познатиот тиктокер покажа завиткана златна кутија со порака „најсрдечни желби за празниците, Том Круз“.

„Секоја година Том Круз им праќа на стотици луѓе ист празничен подарок“, објасни таа. „Тој секогаш испраќа бела чоколадна торта од кокос“, откри таа.

Нејзиниот сопруг со години работел како сценарист на бројни проекти со Круз и така завршил на листата. „Оваа торта е толку добра што главно поради неа се омажив за Иан“, се пошегува девојката од Тикто.

Видеото предизвика бројни реакции. „Една година дознав дека Том го прави тоа и сам ја испеков оваа торта. Сега моите пријатели секоја година ми бараат да ја испечам тортата на Том за Божиќ“, „И јас би сакал да бидам на списокот на Том“, напишаа корисниците на TikTok.

@danaschwartzzz Merry Cruisemas to all and to all a good night. This cake is so good that it’s pretty much why I married @Ian Karmel #christmas #tomcruise #tomcruisecake ♬ Sleigh Ride – Leroy Anderson

