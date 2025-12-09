ПОСЕН ПОДВАРОК: Ручек за посните денови(ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Можете да направите подварак и во посна верзија, а ќе биде подеднакво вкусен

Состојки:

30 мл масло

1 праз или еден китка млад кромид

1 лажичка слатка пиперка

1/2 лажичка лута пиперка

половина лажичка мелен пипер

кисела зелка

половина глава сечкан лук.

по желба ловоров лист

Состојки за ароматични компири:

половина килограм компири (исечени на прстени)

20 мл масло

една лажичка слатка пиперка

половина лажичка лута пиперка

половина лажичка мелен бибер

една лажичка гранулиран лук

половина лажичка сув зачин

Состојки за посна проја

400 г пченкарно брашно

250 мл кисела вода

50 мл масло

една лажичка сол

една лажичка прашок за пециво

Подготовка:

