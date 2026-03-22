0 SHARES Сподели Твитни

Денес ви претставуваме еден таков, кој е едноставен за подготовка, има божествена арома и е многу вкусен…

Велигденскиот пост се смета за најстрог во христијанството, а правилата на водениот пост значат дека е забрането да се јаде масло, кое често е задолжителна состојка во слатките, но не е потребно.

Само погледнете ја оваа брза, „шарена“ Јафа торта!

Оваа посна торта се подготвува без масло и млечни производи, но благодарение на сокот од портокал и кората, има богата арома и пријатна сочност.

Состојки:

350 г меко брашно1 кесичка прашок за пециво250 мл сок од портокал (по можност свежо исцеден)рендана кора од еден портокал250 мл вода150 г шеќер1 кесичка ванилин шеќер2-4 лажици џем од кајсии1 лажичка цимет4 лажички какао во прав

Подготовка

Измешајте вода со сок од портокал, потоа додадете рендана кора од портокал, шеќер и ванилин шеќер и мешајте додека шеќерот не се раствори.

Потоа додадете го брашното претходно измешано со прашок за пециво и мешајте додека не ги распрснете сите грутчиња и не добиете мазна смеса.

Одделете неколку лажици од тестото во друг сад и истурете го какаото во него, а потоа добро измешајте за да добиете темно тесто.

Истурете ја лесната смеса во плех обложен со хартија за печење, потоа со лажица додадете неколку точки од темната смеса. Прелијте го џемот по ваш избор, а потоа со чепкалка за заби поминете низ смесата за да ја измешате и да создадете шарен, мермерен ефект.

Печете околу 40 минути во рерна претходно загреана на 180 степени, или додека чепкалка за заби забодена во средината на колачот не излезе сува.

Обавезно оставете го да се олади пред сечење, за да не се распадне колачот.

The post Посен Јафа колач, совршена за велигденските пости: Се прави без капка масло, има неверојатен вкус и можете веднаш да направите дупла серија! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: