Поскапувањата продолжуваат: Трошоците на живот зголемени за 0,5% во ноември

Државниот завод за статистика (ДЗС) објави дека трошоците на живот во ноември 2025 година во однос на октомври се зголемени за 0,5 проценти. Во исто време, цените на мало на месечно ниво пораснале за 0,6 отсто.

Најголемо влијание врз месечната инфлација имаат повисоките цени во категоријата Транспорт, кои се зголемиле за 1,7%. Значаен пораст е забележан и кај Храната и безалкохолните пијалаци (0,7\%) и Рекреацијата и културата (0,9\%).

Ценовен притисок во повеќе категории:

Покачување на цените, иако минимално, има и во групите:

Мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата: 0,5\%

Ресторани и хотели и Здравје: 0,3\%

Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици: 0,2\%

Комуникации, Облека и обувки и Домување, вода, електрика, гас и други горива: 0,1\%

На годишно ниво, инфлацијата измерена преку индексот на трошоците на живот (ноември 2025/ноември 2024) изнесува 4 проценти.