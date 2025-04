Последен меч во Мадрид?

0 SHARES Сподели Твитни

Новак Ѓоковиќ повторно се соочува со тешка ситуација во однос на формата, бидејќи доживеа трет последователен пораз од тенисер кој е рангиран подолу од него. На третиот голем Мастерс турнир оваа сезона, Србинот беше елиминиран уште во првиот круг, овојпат од страна на Матео Арналди, кој го одигра можеби најдобриот меч во својата кариера. Италијанецот, кој е 44-ти на АТП ранкингот, приреди изненадување за грен-слем шампионот, кој по разочарувачкиот пораз во Мадрид рече дека можеби ова ќе биде неговиот последен настап во шпанската престолнина.

„Матео е одличен играч и знаев дека нема да биде лесно. Беше позабавно на теренот од последниот пораз во Монте Карло, но не ми се допадна нивото на игра. Се надевав дека ќе одиграм барем уште еден меч повеќе тука“, изјави Ѓоковиќ.

„Ова е нова реалност, се пронајдов размислувајќи за победа на еден или два меча, нешто сосема различно од претходните 20 години кога мислев само на финалиња. Ова е голем психолошки предизвик за мене и се трудам да се справам со емоциите на теренот. Животот и кариерите на тенисерите имаат свои кругови. Не сум сигурен дали ќе бидам во најдобра форма на Ролан Гарос, но ќе дадам сѐ од себе.“

„Она што се случуваше изминатите 12 месеци е ново за мене, но го прифаќам како дел од професионалниот спорт и се обидувам да извлечам максимум од оваа нова реалност. Можеби ова беше мојата последна игра тука во Мадрид, веројатно ќе се вратам, но не како натпреварувач“, додаде Србинот.

