Последици од емоционално занемарување: Родителите сакајки го најдоброто можат да создадат чувство на празнина кај своите деца

Емоционалното занемарување во детството не секогаш изгледа како што замислуваме. Не мора да значи ладни, груби или отсутни родители. Напротив – често доаѓа од домови кои однадвор изгледале стабилни, функционални и грижливи.

Ова се семејства каде што сте оделе на плажа, сте славеле родендени, сте пишувале домашни задачи и сте доаѓале на секој родителски состанок. Родителите се грижеле за обврските, здравјето, училиштето и воннаставните активности. Децата имале сè што им „требало“.

И сепак, многумина кои пораснале во таква средина денес не можат да објаснат зошто се чувствуваат празни, отсечени или внатрешно збунети.

Кога родителот го сака најдоброто, но не може да го обезбеди најважното

Постои еден вид родител кој често се опишува во психологијата како добронамерен, но емоционално недостапен. Тоа се мајки и татковци кои ги сакале своите деца, се грижеле за нив и им посакувале добро – но не биле во можност да ги препознаат, потврдат или разберат нивните чувства.

Причината е едноставна: Тие самите не го научиле тоа. Родителите кои самите пораснале во средини каде што не се зборувало за емоциите, каде што чувствата биле потиснати или игнорирани, честопати несвесно го пренесуваат истиот образец на своите деца. Не затоа што не им е гајле – туку затоа што не знаат на друг начин.

Ова создава тивок, генерациски циклус во кој емоциите не се негираат отворено, но никогаш не се препознаваат како нешто важно.

Како изгледа растењето без емоционална потврда?

Децата кои растат со родители кои не обрнуваат внимание на нивната внатрешна состојба не учат:

да препознаат што чувствуваат

да ги именуваат своите емоции

да ги изразиме на здрав начин

да разберат зошто нивните реакции се такви какви што се

Со текот на времето, тие може да научат да ја потиснуваат тагата, да го минимизираат гневот или да ги игнорираат сопствените потреби. Како возрасни, тие често функционираат „нормално“ – работат, имаат семејство, пријатели, но внатрешно чувствуваат дека нешто недостасува, иако не можат да кажат што.

Три вообичаени форми на емоционална недостапност

Родителот кој е постојано преоптоварен

Овој родител сака да биде присутен, но секојдневниот стрес, работата или здравствените проблеми го исцрпуваат до тој степен што нема капацитет да се справи со емоциите на детето. Фокусот останува на практичните прашања – храна, училиште, одговорности – додека внатрешниот свет на детето останува незабележан.

Родител кој е физички присутен, но емоционално оддалечен

Таквиот родител е вклучен во секојдневниот живот на детето – доаѓа на игри, помага со домашните задачи, поминува време дома, но не влегува во разговори за чувствата, не прашува како детето навистина се чувствува и не одговара на неговите емоционални потреби.

Родител фокусиран на успех

Сакајќи детето да напредува и да го реализира својот потенцијал, овој родител инвестира многу во образование, хобија и достигнувања. Сепак, во овој фокус на резултати, лесно е да се изгуби од вид она што детето го доживува внатрешно.

Зошто последиците честопати остануваат невидливи?

Фотографија: Shutterstock

Кога ние како возрасни се осврнуваме на нашето детство, можеме да се сетиме на сè што ни беше дадено – сигурност, поддршка, можности. Она што недостасува е потешко да се види, бидејќи се памети не како конкретен настан, туку како тишина таму каде што требало да има разбирање.

Затоа многу луѓе кои пораснале со добронамерни, но емоционално недостапни родители чувствуваат дека се „без причина“ несреќни или пречувствителни. Наместо да го препознаат моделот, тие често ја насочуваат вината кон себе.

Знаци што можат да се појават во зрелоста

тешко ви е да ги разберете сопствените емоции

Имаш впечаток дека твоите родители не те познаваат каков што си денес

престојот со нив изгледа површно или формално

Знаеш дека те сакаат, но не секогаш го чувствуваш тоа

збунети сте од сопствените реакции на нив

Може ли да се промени формата?

Иако овие обрасци се длабоко вкоренети, можно е да се препознаат и променат. Првиот чекор е разбирање – забележување дека емоционалната поддршка не значи само грижа за обврските на детето, туку и интересирање за неговиот внатрешен свет.

Промената започнува во моментот кога емоциите – вашите и на вашето дете – престануваат да бидат нешто што е потиснато или игнорирано по дифолт.

Потоа се прекинува циклусот, кој често се пренесувал низ генерациите – тивко и ненамерно.

