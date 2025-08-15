Последната фотографија од Дајана и Вилијам се шири на интернет: Насмеани и среќни, немаа поим дека смртта им се приближува

0 SHARES Сподели Твитни

Неодамна се појави фотографија која често се смета за една од последните, ако не и последната, јавна фотографија од принцезата Дијана со принцот Вилијам.

Фотографијата е направена на 21 август 1997 година, веднаш откако заедно се шетале низ Челзи, по ручекот во италијанскиот ресторан „Ла Фамилија“. Таа прикажува среќни и нежни моменти од последните денови на саканата принцеза Дијана.

На сликата, принцезата Дајана е облечена во светло сив ленен костум, додека нејзиниот син Вилијам, тогаш тинејџер од 15 години, ја следи во лежерна комбинација – фармерки, џемпер и патики. Таа нежно држи чанта во едната рака, а клучевите од автомобилот во другата, додека го гледа својот син со насмевка.

Оваа фотографија е направена по опуштен ручек мајка-син, за време на кој уживале во пријатни моменти заедно во ресторан. Тие се особено трогателни бидејќи се снимени само десет дена пред трагичната сообраќајна несреќа во која принцезата Дајана го загуби животот.

Во документарен филм од 2017 година, кој фрла светлина врз шокантните настани во семејството Виндзор, принцот Вилијам се сеќава дека оваа прошетка бил еден од последните моменти што ги поминал со својата мајка.

Вилијам подоцна откри дека нивниот последен телефонски повик бил исклучително краток – прекинат додека си играл со својот брат во Балморал, што длабоко го погодило.

На оваа фотографија, двајцата изгледаат среќни, не сомневајќи се дека трагедијата се крие зад аголот. Тој снимен момент ќе стане еден од нивните последни, но и еден од нивните најпознати, кој ќе допре многу децении подоцна.

