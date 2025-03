Посна мексиканска салата – Рецепт од Марија Кочовска

0 SHARES Сподели Твитни

Изобилството на бои и хранливи состојки на чинијата носи свежина и задоволство. Во потрагата по интересни рецепти од светската кујна, открив варијанта на мексиканска салата прилагодена на локалните услови. Овој рецепт ќе го освежи вашиот оброк и ќе го збогати со здрави составки. Сосот со зачини ја прави салатата посебна, носејќи уникатен мирис и вкус, кој ќе ве води кон нови гастрономски искуства. Препорачаните состојки се доволни за четири до шест порции, па можете да го адаптирате количеството според вашите потреби.

Состојки:

– Марула

– Мала конзерва црн грав

– 1 до 1,5 чаша варена пченка

– 2 чаши шери домати или еден поголем домат

– Чаша пиперки

– Авокадо

– Магдонос (¼ чаша)

– Посен кашкавал (100 – 150 г) по избор, од Млекара Тетово

За прелив:

– ¼ чаша свеж сок од лимон или лимета

– ¼ до ½ чаша маслиново масло

– Мала лажичка мелен ким

– ½ мала лажичка чили

– ½ мала лажичка сол

– ½ мала лажичка мелен црн пипер

Подготовка:

Гравот и пченката процедете ги. Шери доматите исечкајте на половина, авокадото на ленти. Пиперките и кашкавалот исечете на коцки и магдоносот ситно исецкајте го. Во длабока чинија, распоредете ја марулата и наредете ги сите останати состојки.За сосот, измешајте маслиново масло, сок од лимета, ким, чили, сол и црн пипер во длабок сад. Прелијте ја салатата со овој сос пред сервирање.

Дополнителни совети:

Во салатата може да додадете и сечкан црвен кромид по желба. Магдоносот може да го замените со целер доколку го имате на располагање и сакате промена. Наросете ½ мала лажичка чадена црвена пиперка за дополнителен вкус во сосот.

Белешка:

Рецептот е погоден за пост на масло. Ако држите пост на вода, изоставете го кашкавалот и сосот.

