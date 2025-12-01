Посни баџадери што се топат во уста: Колачи идеални за празничната трпеза

0 SHARES Сподели Твитни

Постот е во тек и ќе трае до Божиќ 2026 година. Доколку подготвувате гозба во овој период, велигденските колачи се неопходни на трпезата. Ви носиме рецепт за посна бајадера што се топи во устата.

Состојки300 г шеќер100 мл вода250 г посен маргарин250 г мелени посни бисквити100 г мелени ореви150 г посно чоколадо (за темниот дел)200 г посно чоколадо (за глазура)4 лажици масло (за глазура)

Подготовка:Во тенџере истурете шеќер и вода и варете додека не зоврие. Додадете посен маргарин и мешајте додека не се растопи. Додадете ги мелените бисквити и оревите, па добро соединете сè. Поделете ја смесата на два еднакви дела. Растопете 150 г чоколадо во пареа и измешајте го со едната половина од смесата (темниот дел). Подгответе плех (обложен со маргарин или обложен со алуминиумска фолија) и прво истурете го светлиот дел од смесата во него, а потоа темниот дел врз него. Добро измешајте и ставете во фрижидер да се стврдне . Подгответе ја глазурата така што ќе растопите 200 г чоколадо со 4 лажици масло во пареа. Прелијте ја глазурата врз бајадерата и оставете ја во фрижидер да се стегне.

