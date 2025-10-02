ПОСНИ ЧВАРКИ КОИ ГИ БУДАТ СИТЕ СЕТИЛА: Имаат ист вкус како и оригиналот, а се готови за 15 минути

0 SHARES Сподели Твитни

Ќе ви треба:

500 г сечкано соино месо200 мл растително масло1 лажичка мелена пиперка1 лажичка сол1/2 лажичка мелен пипер2 чешниња лук

Подготовка:

Ставете го соиното месо во тенџере и прелијте го со врела вода. Додадете сол и варете 10 минути, додека не омекне. Потоа добро исцедете го и притиснете го со рацете за да се отстрани вишокот вода. Потоа пржете го во тава со загреано масло, на средна температура, мешајќи повремено. Додадете мелена пиперка, сол и бибер во крцкавите парчиња. Конечно, префрлете ги на хартиена крпа за да се исцеди вишокот маснотии.

Пронајдете не на следниве мрежи: