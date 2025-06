ПОСНО МЕДЕНО СРЦЕ – Торта што ја освојува душата на секого, готова за 15 минути, а се јаде за само неколку минути

0 SHARES Сподели Твитни

Подобро од која било мрсна торта!

Состојки за пандишпанот:

120 мл масло

250 мл газирана вода

200 г шеќер

една лажица мармалад од кајсии

250 г брашно

3 лажици какао во прав

лажичка сода бикарбона

една лажичка цимет

прстофат сол

За глазурата:

150 г мармалад од кајсии

100 г посно темно чоколадо

2 лажици масло

Подготовка:

