Постарите луѓе сè почесто посегнуваат по канабис: „Сосема поинакво чувство за животот кога повеќе немате болка“

Сè повеќе постари лица редовно користат канабис – честопати за ублажување на некои заболувања. Во голема мера недостасуваат јасни медицински податоци, но и покрај ова, постарите лица сè повеќе ја тестираат неговата ефикасност сами.

Улрих Енерт работел напорно целиот свој живот. Тој бил мајстор дрводелец, а дома сака да помага во градината – кога неговото тело му дозволува. Поради работата, има проблеми со колковите и грбот. Долго време земал лекови против болки, но тие навистина не му помогнале. „ Потоа мојот син ми рече да пробам канабис.“

Не му требаше долго време да го убеди. „Кога човек има таква болка, тој се обидува.“

Резултатот го изненади. „Мускулите се опуштаат, јасно можете да го почувствувате тоа. А потоа болката се смирува, сè додека не исчезне целосно. Прекрасно е. Повторно можете да се движите нормално, да работите во градината и да ги извршувате сите домашни работи.“

Зошто многу луѓе одлучуваат да се самолекуваат со канабис?

Енерт нема рецепт за медицинска терапија со канабис. Ќе му биде тешко да го добие. Бидејќи, пред специјалист да може да препише канабис, мора да се исцрпат сите други лекови и опции – како што вели Лилит Флетер. Флетер е анестезиолог во Универзитетската болница во Хале, експерт за терапија на болка и со години лекува пациенти со канабис и лекови базирани на канабис, како што е дронабинол .

Злоупотреба на приватни рецепти за медицински канабис

Во април 2024 година, тогашната коалиција на германските социјалдемократи, Зелените и либералите делумно го легализираше канабисот. Иако отворената продажба во продавниците не е дозволена, на лекарите сега им е дозволено да издаваат приватни рецепти, што им овозможува на пациентите да купуваат медицински канабис на свој трошок. Оттогаш, BfArM забележа нагло зголемување на увозот. Во втората половина на 2024 година, во Германија беа увезени повеќе од 50 тони медицински канабис, а во првиот квартал од 2025 година овие количини дополнително се зголемија.

Германската федерална министерка за здравство, Нина Варкен (CDU), се сомнева дека оваа можност првенствено ја користат рекреативните корисници, кои лесно можат да добијат приватни рецепти, а со тоа и медицински канабис преку телемедицински прегледи. Научникот Јакоб Мантеј од Универзитетот во Хамбург вели дека ова не го изненадува. Тој предупреди за оваа можност во списанието „The Lancet Regional Health“ во мај 2024 година, кратко откако Бундестагот го усвои законот.

Приближно еден од пет луѓе користи канабис од медицински причини

Но, Мантеј исто така ја смирува ситуацијата. Генерално, се чини дека процентот на луѓе кои воопшто користат канабис не се зголемил по делумната легализација . Затоа, луѓето едноставно се пренасочуваат од претходниот црн пазар кон медицински канабис. И дел од дополнителната побарувачка веројатно навистина произлегува од медицински мотиви. „Проценувам дека најмалку 20 проценти од корисниците на канабис имаат барем делумно медицински мотиви“, вели Мантеј.

Од перспектива на истражувачот, линијата помеѓу медицинската и рекреативната употреба понекогаш е флуидна – на пример, кога некој користи канабис за да му помогне да спие или да го подобри расположението. Проблемот е што за многу од овие цели, нема докази дека употребата на канабис е ефикасна или безбедна.

Живот без болка благодарение на канабисот

Улрих Енерт се откажал од купување канабис со приватен рецепт. Наместо тоа, тој, неговиот син и други заинтересирани страни го основале Социјалниот клуб за канабис, кој е дозволен и во Германија според новиот закон. Здружението одгледува растенија од коноп за лична употреба на своите членови – а повеќето сакаат да уживаат во опојните ефекти.

Сепак, за Енерто, медицинската примена е во преден план. Тој вели: „Сосема поинакво чувство е кога повеќе не чувствувате болка, кога можете да се движите како што сакате и ништо не боли. Прекрасно е.“

