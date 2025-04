Постепено отстранување на постари автомобили во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Европа започнува со примена на нови регулативи кои ќе го намалат бројот на старите автомобили на патиштата, со посебен акцент на дизел возилата без DPF филтри. Ова ќе предизвика значителни финансиски предизвици за многу сопственици. Новите мерки кои се актуелизираат од европските институции особено се осврнуваат на возилата кои се постари од десет години, при што дизел автомобилите се под најголем ризик. Владетите во Брисел го оправдуваат овој проект со намерата за минимизирање на сообраќајните несреќи и намалување на штетното влијание врз животната средина, но за многумина тоа ќе значи значителен удар врз нивната финансиска состојба.

Строгите нови правила предвидуваат поинтензивни технички прегледи, особено за автомобилите без филтри за честички (DPF), кои се распространети низ европските патишта. Овој потег е дел од долготрочна стратегија за постепеното отстранување на старите возила од употреба, без оглед на нивната моментална состојба или редовно одржување. Во некои членки на ЕУ, веќе постои обврска сите автомобили кои се постари од десет години да ја минуваат годишно контролата на техничката исправност, при што се бележи и вредноста на их поминатата километража. Истовремено, дури и во Германија која важи за држава со најстрогите регулативи, овие проверки не се спроведуваат секоја година, туку на секои две години.

Од друга страна, германските експерти сериозно го критикуваат предложениот план, велејќи дека е прескап и неправеден, особено за добро одржуваните возила. Според нив, фокусирањето на овие правила не го решава вистинскиот корен на проблемот со несреќите и загадувањето, туку го пренесува товарот врз сопствениците. Најголема контроверзија предизвикуваат предложените регулативи за возилата без DPF филтри или оние кај кои тие се отстранети. Современите филтри вообичаено сами се чистат при подолги возења, но урбаното возење го става напор дизел моторите Euro 5 и Euro 6, што доведува до проблеми по можни 150,000 до 200,000 километри.

Замена на DPF филтерите е скапа операција, со трошоци до 2,500 евра, што принудува многу возачи да прибегнат кон поекономични алтернативи како чистење или целосно отстранување. Основниот проблем лежи во тоа што тековните тестови не ги опфаќаат овие аспекти. Детектирање на возила без функционални DPF филтри на ниво на Европска Унија без физичко отстранување на издувните системи не е применливо во моменталниот процес на инспекција.

Како што изгледа, доколку овие мерки станат закон, милиони дизел автомобили ќе бидат на крстопат да вршат скапи ремонти или да се разделат од своите возила. Иронично е дека многу од овие стари автомобили можеби ќе се преселат на териториите на Источна Европа и Балканот, што само би го пренел проблемот со загадувањето на друго место. Сето ова ја нагласува колку е важна европската зелена агенда, но истовремено и ја открива тежината што ја носи за луѓето со пониски примања кои не можат да купат нови, еколошки возила.

