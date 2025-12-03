Постот може да ви наштети на здравјето, ако не се грижите за овие работи: Докторот советува како да се храните без да оставите последици врз телото!

0 SHARES Сподели Твитни

Многу православни верници го почитуваат божиќниот пост од 28 ноември до Бадник, 6 јануари . Овој адаптиран начин на исхрана, покрај неговото длабоко духовно значење , може да донесе и значајни здравствени придобивки. Намалениот внес на животински масти често придонесува за пониско ниво на холестерол, подобро здравје на срцето и полесна контрола на телесната тежина.

Сепак, експертите предупредуваат дека монотоната и нутритивно лоша исхрана може да доведе до пад на енергијата и крвниот притисок, губење на мускулната маса и ослабен имунитет !

– Постот навистина може да биде корисен бидејќи масната храна и месото се отстрануваат од менито, додека внесувањето на растителни супстанции се зголемува, а растенијата, како што е познато, содржат ксенобиотици – супстанции кои помагаат во детоксикацијата на телото од штетните супстанции внесени со неправилна исхрана – вели прим. д-р Бисерка Обрадовиќ , специјалист по општа медицина.

Таа истакнува дека само 30 проценти од нашето здравје е под влијание на генетиката, додека дури 70 проценти зависи од нашиот начин на живот, кој, вели таа, и како можеме да влијаеме на него.

Потенцијални придобивки од постот

Подобрување на здравјето на срцето

Намалување на нивоата на триглицериди

Намалување на холестеролот

Регулација на крвниот притисок

Намалување на телесната тежина и мастите

Елиминација на токсини

– Постот може да го подобри здравјето на срцето – да ги намали триглицеридите, холестеролот и да помогне во регулирањето на крвниот притисок. Но, ако не внесувате доволно витамини, минерали и протеини, може да се појават негативни последици. Недостатокот на витамин Ц го ослабува имунитетот, недостатокот на витамин Д предизвикува замор, а несоодветниот внес на протеини може да доведе до губење на мускулната маса, особено ако нема физичка активност. Од друга страна, многу луѓе се здебелуваат за време на постот ако нивното мени се базира на тесто и печива – објаснува докторот.

Таа нагласува дека постои широк спектар на храна на растителна основа – од млечни и соини производи на растителна основа, преку разни велигденски намази и паштети, до бројни велигденски слатки – што овозможува создавање здраво и разновидно мени.

За време на постот, тој препорачува, треба да се јадат житарки, мешунки како грав, грашок и зелен грав, печурки, како и риба.

Потенцијални негативни ефекти од постот

Намален имунитет

Низок притисок

Вртоглавица

Слабост

Хормонални промени

Губење на мускулна маса

Прејадување

– Добар појадок може да бидат житарици со растително млеко. Ручекот базиран на мешунки обезбедува енергија и протеини, додека за вечера можете да послужите паштета од риба со печурки, маслинки и пиперки – предлага докторот и потсетува дека постот треба да го поддржува и духовното и психолошкото здравје:

– Не е доволно да одите во првата пекара и да земете нешто што дава краткотрајно чувство на ситост .

Потенцијални придобивки од постот– Подобрување на здравјето на срцето– Намалување на нивоата на триглицериди– Намалување на холестеролот– Регулирање на крвниот притисок.– Намалување на телесната тежина и масти– Исфрлање на токсини

The post Постот може да ви наштети на здравјето, ако не се грижите за овие работи: Докторот советува како да се храните без да оставите последици врз телото! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: