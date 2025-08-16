Постојано избирате погрешни партнери? 5 совети како лесно да го изберете ВИСТИНСКИОТ

0 SHARES Сподели Твитни

Како повеќе да не влегувате во токсични односи и конечно да ја изберете вистинската личност за себе

Потребата од сродна душа во современото време може да се усогласи со потребата за храна или пијалок, а потрагата по вистинска loveубов е акција без која нема целосен, квалитетен и исполнет живот.

Како до здрава љубовна врска?

1. Првиот чекор кон промена на овој образец на однесување е да бидете свесни дека имате право и дека можете да имате односи во кои уживате и кои навистина ги сакате.

2. Запознајте се себеси. Напишете на хартија што всушност сакате и што не сакате, кои се вашите вредности што ги почитувате и негувате. Не паѓајте во стапицата да прифаќате туѓи афинитети кои не ви одговараат, само за да стекнете нечија наклонетост. Личноста е она што привлекува, како и интегритетот, достоинството и соодветноста.

3. Основата на здравиот однос со партнерот лежи во емоционална, материјална, егзистенцијална и лична независност. Треба да знаеме дека можеме да се издржуваме, дека не ни треба партнер за да ја пополниме позицијата татко, мајка, браќа и сестра, да имаме покрив над главата и континуирано да се развиваме како личност, негувајќи ги нашите хоби, интереси , кариера.

4. Многу е важно да се работи на градење самодоверба и враќање на безбедноста во себе и сопствените способности – едно лице треба да разбере дека она што другите го отфрлаат или го отфрлиле не е проблем на нејзината соодветност, туку ограничување на другите да обезбедат блискост.

Емотивната врска има за цел да ве исполни, да ве подобри, да ве унапреди, да ве направи среќни, но сето тоа може да се постигне само доколку личноста постои надвор од таа врска. Ова значи дека не ви треба партнер како засилувач на самодовербата без кој очајувате и не постоите. Љубовта не треба да боли, ниту да биде трагична, туку да плени со континуитет и размена на добри чувства.

5. Неопходно е да се променат погрешните верувања за тоа како треба да изгледа една врска и да се развијат вештини за прифаќање и почитување на сопствените емоции и желби. Да се ​​откажеш од старите обрасци на однесување, дури и ако се заканувачки, е секогаш тежок процес, но она што го добиваш на крајот навистина вреди да се вложи напор.

Пронајдете не на следниве мрежи: