Потврдено е дека комплексот на Мосад бил погоден од Иран: Мета и дом на озлогласената Единица 8200

Геолокацијата потврди дека Иран го погодил оперативниот центар на израелската разузнавачка служба Мосад во Тел Авив со балистички ракети, означувајќи го овој напад како директен напад врз срцето на израелската разузнавачка инфраструктура.Како што објави иранската државна телевизија, „Револуционерната гарда на Исламската Република Иран го погоди центарот на воено-разузнавачкиот апарат на ционистичкиот режим – Аман, како и центарот за планирање терористички операции, Мосад, во Тел Авив. Објектот моментално е во пламен“, се вели во соопштението прочитано на телевизија, чие седиште во Техеран беше цел на израелски воздушен напад еден ден претходно.

BIG: Iranian ballistic missiles reportedly hit two sites in the IDF intelligence complex in Herzliya, including Dayan Camp, home to the Military Intelligence School.

Geolocation confirms the strikes.

Source: EGYOSINT pic.twitter.com/VcwuvauK5R

