Потенцијална соработка помеѓу OpenAI и Google Chrome

Фото: Shutterstock.com Како што е веќе познато, Министерството за правда на САД го тужи Google со цел да ја подели компанијата поради наводно монополско однесување. Главната цел е продажба на Chrome прелистувачот и Android, со цел Google да се концентрира на своето јадро, интернет пребарувањето и рекламирањето. Кон крајот на минатата година, Google предложи начини за отстранување на загриженоста на властите без да се раздели компанијата, но постојат мали шанси тие да бидат прифатени.

Според The Information, шефот за производ на ChatGPT, Ник Турли, изјавил дека OpenAI се подготвени да го купат Chrome, доколку Google биде приморан да го продаде. Ова би било голема предност за OpenAI, бидејќи би добиле пристап до огромната корисничка база на прелистувачот. Со податоците од интернет прелистувачите и бројните корисници на Chrome, OpenAI би можеле да ги унапредат своите јазични модели.

Покрај ова, судот може да прифати и доставување на податоци од пребарувањата на Google Search, што би била уште една вредна предност за компанија која се занимава со генеративна вештачка интелигенција. Овој процес против Google е обемен и сериозен, влијаејќи на голем број компании и ќе биде под следење.

Процесот, исто така, се поврзува со падот на популарноста на Firefox. Mozilla се соочува со значително намален приход од Google и се преориентира на нови практики кои не се во склад со нивниот углед за грижа за приватноста на корисниците.

