Поткожните влакна просто провоцираат да ги средите со пинцета, но наместо тоа користете ги овие генијални трикови

Внимание: во случај на многу поткожни влакна, никогаш не смеете да се обидете сами да ги „оперирате”. Подобро е да одите во студио за убавина или на доктор – важно е професионалец да го реши тоа за вас! Ако го пробате сами, може да се појави сериозно воспаление на кожата.

Како се формираат поткожните влакна?

Проблемот главно се должи на бричење. Имено, бричењето создава остар раб на влакната и може да се случи тие да растат накосо, а не нагоре. Последиците се црвенило, воспаление и често болка. Особено со подебели и кадрави влакна честопати се случува да растат назад. Често запушените пори се причина за поткожните влакна.

Меѓутоа, што помага против тоа? Имаме неколку совети за вас…

Пилинг и топол туш

За да се спречат поткожните влакна, редовната ексфолијација може да помогне. Имено, ова може да го спречи затнувањето на лојните жлезди и воспаление на кожата. Ексфолирање на целото тело помага најдобро. Се препорачува да се направи тоа пред отстранување на влакната. Топол туш помага пред бричење. Тогаш порите се отвораат подобро. За интимната област треба да користите специјален пилинг.

Отстранување на влакна во насока на раст

Бричењето или отстранувањето на влакна со восок може да предизвика иритација на кожата. За да го намалите ризикот од поткожни влакна, никогаш не отстранувајте ги влакната во правец на раст.

Користете пена за бричење

За да не ја иритирате кожата премногу, се препорачува да се користи пена за бричење или пенлив гел за туширање.

Јаболков оцет против поткожни влакна

Јаболковиот оцет има антиинфламаторно дејство и го регулира заштитниот слој на маснотии на кожата и ја враќа природната pH вредност на кожата. Така можете да го избегнете овој мачен проблем. Едноставно ставете малку оцет на кожата за време на тушот, оставете го да делува малку и исплакнете го.

Редовно нанесувајте хидратантна крема

Особено е важно кожата да се снабди со влага по бричење и добро е да се нанесе крема. Ова ќе направи влакната подобро да растат од кожата. Особено добри се супстанциите што ја ладат и ја смируваат кожата, како што е алое вера.

Еве како да ги отстраните поткожните влакна

Како што напишавме на почетокот, во тешки случаи најдобро е да се оди на козметичар или доктор. Во спротивно, можете да ја влошите ситуацијата. Мелем од цинк често помага. Топол компрес е исто така добар совет. На пример, ставете топла крпа на поткожнитее влакна. Ова ќе ги отвори порите и влакната ќе излезат на површина самостојно. Можете да си помогнете со пинцети.

