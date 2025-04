Потоп во Тесла…

0 SHARES Сподели Твитни

Откако беше објавено дека продажбата и профитот на Tesla паѓаат, извршниот директор Илон Маск изјави дека ќе поминува помалку време работејќи за федералната влада – но дека не планира целосно да ја прекине својата работа со DOGE.

„Ако бродот на Америка потоне, сите ние ќе потонеме со него“, им рече тој на инвеститорите и аналитичарите во вторникот вечерта, бранејќи го времето што го потрошил фокусирајќи се на намалување на големината на федералната влада, пренесува НПР. Тој, исто така, без докази, ги окарактеризира протестите против Tesla како „платенички“ и рече дека побарувачката за возилата на компанијата останува силна и покрај големиот пад на продажбата.

Кварталниот извештај за заработката на Tesla, објавен околу еден час пред повикот, покажа дека нето приходот на компанијата паднал за 71% на годишно ниво и дека приходите од продажба на автомобили се намалиле за 20%.

Испораките на Tesla во првиот квартал од 2025 година се намалени за 13% од пред една година. Тоа беше најголемиот квартален пад на продажбата на компанијата досега. Во меѓувреме, продажбата на електрични возила генерално се зголеми за 7% во истата временска рамка.

Маск и другите аналитичари на Tesla нагласија дека повеќе фактори влијаеле на таа слаба продажба, вклучувајќи го и фактот дека некои клиенти можеби чекале да купат Model Y додека популарното возило поминува низ освежување. Но, постојат докази дека падот на популарноста на брендот на Тесла меѓу демократите и либералите – кои остануваат многу поверојатно од републиканците и конзервативците да купуваат електричен автомобил – е исто така главен фактор.

Според повеќе истражувања, контроверзната политичка работа на Маск значително му наштети на репутацијата на брендот на Тесла. Салоните на Тесла беа места на зачестени протести во последните неколку месеци. Во некои случаи, вандали кршеле возила на Tesla. А чувството дека возењето Тесла сега сигнализира поддршка за Маск и претседателот Трамп, прогонува некои актуелни возачи на Тесла и ги оддалечи некои купувачи од марката. Маск го отфрли тоа, велејќи дека „во отсуство на макро прашања, не гледаме никакво намалување на побарувачката“.

Повеќе ТУКА

The post Потоп во Тесла… appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: