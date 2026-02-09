ПОТРАГАТА ПО КИДНАПЕРИТЕ Е ВО ТЕК! Целото МВР е на нозе поради киднапирањето на Кајмакоски: Бегалци опколени во шумата кај Рума!

0 SHARES Сподели Твитни

Драматичното киднапирање на познатиот пејач Даниел Кајмакоски (43) го крена на нозе целиот безбедносен апарат на Србија.

Додека полицијата бара двајца турски државјани кои по несреќата избегале на полињата околу Рума, во акцијата се вклучени најелитните единици на Министерството за внатрешни работи.

Познатиот пејач е со своето семејство по изјавата што ја даде во полицијата.

Кој сè учествуваше во акцијата?

За да се пронајде киднаперот и да се обезбеди безбедност, стотици припадници на разни служби беа распоредени на терен:

Дирекција на криминалистичка полиција: Оперативци кои први забележале сомнително возило и го следеле од самиот центар на Белград.

Служба против организиран криминал.

Жандармерија: Специјални единици кои блокираат поширока област и вршат физичко пребарување на недостапен терен.

SAJ: Ангажирана во идентификување и лоцирање на опасни бегалци.

Сектор за вонредни ситуации и Гранична полиција: Контролирајте ги клучните точки и граничните премини за да спречите осомничените да избегаат од земјата.

Сообраќајна полиција (подружница Рума): Патрола која директно интервенирала и се обидела да го запре возилото пред несреќата.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)

Услуга за специјални истражни методи: Обезбедува техничка поддршка при лоцирање преку современи уреди.

Човечка потера со термовизиско снимање и кучиња

Бегалците, кои го држеле Кајмакоски под закана со оружје и барале откуп од 20.000 евра, ја искористиле темнината и несреќата на излезот за Рума да избега во нивите. Полицијата во потрагата користи:

Кучиња за помош обучени за пребарување на отворени простори.

Опрема за термичко снимање (дронови и рачни камери) што ја детектира телесната топлина во темница.

Хронологија на драмата

Да ве потсетиме дека киднапирањето се случило околу 00:50 часот на улицата Караѓорѓева во Белград. Напаѓачите се турски државјани кои му се заканувале на жртвата со смртта на неговото семејство, тврдејќи дека нивните соучесници веќе биле пред станот на пејачот. По филмска брканица низ Нов Белград и автопатот, киднаперите ја изгубиле контролата врз Волвото и се удриле во банка.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)

Кајмакоски беше пронајден со врзани раце во оштетеното возило. Иако одбил медицинска помош, бил донесен во просториите на белградската полиција за да даде изјава.

Вишото јавно обвинителство во Белград ја води истрагата и нареди итно собирање на сите докази со цел да се идентификуваат и уапсат сторителите.

Тие објавија од ПР тимот на пејачот

– Драги пријатели, веста дека Даниел Кајмакоски е киднапиран во близина на Бетон Хол во Белград е точна. Разговарав со Даниел, тој е добро. По една ноќ помината во полициската станица, тој сега е дома. Она што можеме да го потврдиме е дека полицијата бара непознати сторители, кои се странци, кои го врзале и го возеле во неговиот автомобил, барајќи од него 20.000 евра. Тие се возеле кон Рума, кога сообраќајната полиција се обидела да ги запре. Возилото удрило во насип, киднаперите излегле од автомобилот и избегале. Даниел поминал неколку часа во полициската станица после тоа. Од она што го слушнав од Даниел во краткиот разговор, ми се чини дека тој се соочил со киднаперите многу мирно и храбро. Сега му треба мир и во интерес на полициската истрага нема да дава изјави. Ви благодарам од срце на сите добри луѓе што контактирале и се грижат за него – рекоа тие пред неговиот ПР тим.

The post ПОТРАГАТА ПО КИДНАПЕРИТЕ Е ВО ТЕК! Целото МВР е на нозе поради киднапирањето на Кајмакоски: Бегалци опколени во шумата кај Рума! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: