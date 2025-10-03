Потрошувачката кошница во Црна Гора достигна 2.080 евра.

Сумата е за 3,23 отсто или 65 евра поголема во однос на претходното тримесечје.

Од десетте категории опфатени во методологијата, пораст на трошоците е забележан во четири: храна (2,38%), домување и комуналии (4,08%), образование и курсеви (28,57%) и летни одмори (8%).

Врз основа на цените за 132 производи во трите најголеми трговски синџири, трошоците за храна се пресметани на 645 евра, што е за 15 евра повеќе отколку во второто тримесечје.

„Ова е трето по ред тримесечје со раст на цените на храната“, соопшти Сојузот на слободни синдикати на Црна Гора.