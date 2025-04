Потсетник за учество на Авицена Женска Трка 2025

0 SHARES Сподели Твитни

На 9-ти април, во среда, завршува рокот за пријавување за 13-тото издание на Авицена Женска Трка 2025. Настанот ќе се одржи на 13-ти април, недела, почнувајќи во 10:00 часот. Учесничките кои сакаат да се приклучат имаат уште неколку дена да се регистрираат за овој инспиративен спортски настан. Регистрацијата е лесна и може да се направи онлајн, преку официјалниот веб-сајт: https://zenskatrka.mk/prijavuvanje/. Важно е да се истакне дека на денот на трката нема да има можност за пријавување, па затоа сите заинтересирани треба да го завршат тој процес до 9-ти април.

Овој настан, кој веќе традиционално се одржува во организација на Сојузот на спортови на Скопје и поддржан од Град Скопје, е отворен за сите жени, без разлика на возраста. Стартот ќе се одржи во 10:00 часот на булевар “Илинден”, во непосредна близина на “Лотос” фонтаната. Пред почетокот, од 09:40 часот, учесничките ќе можат да се загреат со аеробик вежби.

Авицена Женска Трка 2025 претставува повеќе од спортски настан – таа е симбол за женска сила, мотивација и соработка. Покрај главната трка, учесничките имаат можност да освојат вредни награди и да се натпреваруваат во лотаријата со подароци од партнерите на трката. Организаторите ги повикуваат сите жени да ја искористат оваа последна прилика за пријавување и да станат дел од најголемата женска спортска манифестација во Македонија.

