ПОХОВАНИ БАНАНИ, РАЈ ЗА ГУРМАНИТЕ: Исто како оние од кинески ресторан

Ви треба:

6 банани2,50 чаши остро брашно2 лажици шеќер3 лажички прашок за пециво2 лажички згуснувач0,25 лажички сол2 чаши вода3 чаши масло

Подготовка:

Излупете ги бананите и исечете ги на 4 парчиња. Во сад измешајте го брашното, шеќерот, прашокот за пециво, содата бикарбона и солта. Истурете ја водата и замесете густо, мазно тесто. Потопете ги парчињата банана во тестото. Потоа полека спуштете ги во загреаното масло во тавата. Пржете додека тестото не добие златно-кафеава боја. Потоа извадете го и оставете го на крпа за да се исцеди вишокот маснотии.

