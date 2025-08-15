Почетокот на средбата Путин-Трамп е поместен! Брутални „ѕверови“ забележани во воената база!

0 SHARES Сподели Твитни

Денес во Алјаска се одржува средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Доналд Трамп. Следете го овој историски настан и сè што е поврзано со него во живо на Informer.rs.Презакажана средба меѓу Путин и ТрампСредбата меѓу Трамп и Путин ќе се одржи денес во 11:00 часот по локално време во Анкориџ, Алјаска, објави Белата куќа, што значи дека ќе биде во 21:00 часот по средноевропско време.Според претходните најави, почетокот на самитот беше закажан да започне во 11:30 часот по локално време, односно во 21:30 часот по средноевропско време, а ќе се одржи во воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ.Според официјалниот распоред, Трамп ќе ја напушти Белата куќа во 6:45 часот наутро по источно време, а ќе го напушти Анкориџ во 17:45 часот по локално време. Американскиот претседател треба да се врати во Вашингтон рано наутро во сабота.Лавров во дуксерка со натпис СССР:🇺🇸🇷🇺 Lavrov arrived in Alaska in a sweater with the inscription USSRGood Argument😎🔥 pic.twitter.com/Wd9qBlU4q0— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 15, 2025Зеленски нервозно чека телефонски повик од ТрампУкраинскиот претседател Володимир Зеленски не доби покана да дојде во Алјаска, иако се шпекулираше дека можеби сè уште е таму, а Би-Би-Си објави дека сега нервозно ќе го чека телефонскиот повик на Трамп по средбата со Путин.Борбените авиони Ф-35 долетаа до базата во Алјаска пред самитотВо воената база Елмендорф-Ричардсон во Алјаска, каде што ќе се одржи руско-американскиот самит, е забележана зголемена воена активност, вклучително и присуство на неколку ловци од петта генерација Ф-35, објавува порталот „Аласка Лендмајн".Лавров и Дарчиев веќе пристигнааРускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и рускиот амбасадор во САД Александар Дарчиев пристигнаа во Алјаска.Во Анкориџ пристигна и специјалниот претставник на претседателот на Русија за инвестиции и економска соработка со странски земји Кирил Дмитриев.Заедно со министерот за надворешни работи на Русија, во Анкориџ пристигнаа и 52 руски новинари.Путин пристигна во Магадан!Рускиот претседател Владимир Путин пристигна во рускиот град Магадан на Далечниот Исток, пред средбата со американскиот претседател Доналд Трамп во Алјаска, јавува дописникот на РИА Новости.Според портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, претседателот ќе изврши увид во јавните работи и индустриските објекти во овој регион, а ќе разговара и со гувернерот Сергеј Носов.– Потоа ќе оди во Алјаска и ќе започне руско-американски работи – рече тој.Растојанието помеѓу Магадан и Анкориџ е околу три илјади километри. Времето на летот помеѓу градовите е околу четири часа.Според портпаролот на Кремљ, Јуриј Ушаков, Путин и Трамп ќе се сретнат во Анкориџ во петок во 22:30 часот по московско време. Самитот ќе се одржи во воената база Елмендорф-Ричардсон. Политичарите прво ќе разговараат лице в лице, потоа со учество на делегации, а потоа преговорите ќе продолжат за време на работниот појадок.Централна тема на состанокот ќе биде решавањето на украинската криза, страните ќе разменат и мислења за соработката меѓу Москва и Вашингтон. Лидерите ќе разговараат за задачите за обезбедување мир и безбедност, прашања од меѓународната и регионалната агенда.Не се очекува потпишување на документи за време на состанокот. Лидерите ќе зборуваат за постигнатите договори на заедничка прес-конференција.Објавен е распоредот на Трамп!Белата куќа го објави распоредот на патувањето на американскиот претседател Доналд Трамп на Алјаска, за средба со рускиот претседател Владимир Путин.Според извештаите, шефот на Белата куќа ќе пристигне во Анкориџ во 06:45 часот (12:45 часот по српско време).„Во 11:00 часот по локално време (21:00 часот по српско време, превод), Трамп ќе учествува во билатерална програма со претседателот на Руската Федерација во Анкориџ“, се наведува во документот.Според распоредот, Трамп ќе го напушти градот во 21:45 часот (03:45 часот по српско време).Според портпаролот на Кремљ, Јуриј Ушаков, лидерите ќе го започнат разговорот во 21:30 часот по московско време. Putin’s cortege rolls through Anchorage’s suspended Sister City Magadan President in Russia’s Far East ahead of 4-hour flight to Alaska’s main municipality Anchorage assembly suspended Magadan relationship in 2023 pic.twitter.com/QGknuy9jIl— RT (@RT_com) August 15, 2025Русите слетааПрвиот руски владин авион, Ил-96, кој полета од аеродромот Внуково во Москва, слета во Анкориџ, според податоците на Flightradar. Според руските медиуми, можно е да има група вклучена во подготовката на самитот меѓу претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп.Вториот авион со 52 руски медиумски новинари полета од Москва синоќа во 17:30 часот. На аеродромот, новинарите ги пречека Ил-96 на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Меѓу патниците е и рускиот амбасадор во САД, Александар Дарчиев, кој тивко спомена дека се вратил од одмор.Новинарите ќе бидат сместени на стадионот „Сали“ во Анкориџ.Средбата меѓу претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, во Алјаска ќе започне во 21:30 часот со разговор еден на еден, во кој, освен лидерите, ќе учествуваат само преведувачи, изјави на брифингот помошникот на претседателот на Русија, Јуриј Ушаков. Двајцата претседатели ќе ги продолжат разговорите „на работен појадок“.A collection of Russian government aircraft are topping our most tracked flights list today. To view the most tracked flights list, click the widget on https://t.co/jgJyQiKgBS or pull down on the tab just below the search bar in the Flightradar24 app. pic.twitter.com/LSmflfXA9i— Flightradar24 (@flightradar24) August 14, 2025Во руската делегација се министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, помошникот на претседателот Јуриј Ушаков, министерот за одбрана Андреј Белошов, министерот за финансии Антон Силуанов и специјалниот претставник на претседателот за инвестиции и економска соработка со странство Кирил Дмитриев.Централна тема на самитот Путин-Трамп ќе биде решавањето на украинската криза, но ќе се дискутира и за други теми. „Секако, ќе бидат опфатени пошироки задачи за обезбедување мир и безбедност, како и актуелни и најакутни меѓународни и регионални прашања“, истакна Ушаков.Лидерите ќе ја разгледаат и билатералната соработка во економската сфера: „Забележувам дека оваа соработка има огромен, и за жал, досега неискористен потенцијал“.Сè уште не е јасно дали ќе се одржи заедничка прес-конференција, но сигурно е дека лидерите на двете земји ќе се обратат на печатот.



