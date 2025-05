Почеток на Мајските оперски вечери со „Риголето“

0 SHARES Сподели Твитни

Со почеток во 20:00 часот на вечерва, со премиерно изведување на операта „Риголето“ од познатиот Џузепе Верди, во Националната опера и балет се отвораат 53. Мајски оперски вечери. Како и претходно, оваа година исто така нудиме програма која, искрено верувам, ќе ги задоволи и најстрогите уметнички критичари. Оперските вечери во мај 2025 година носат богата уметничка понуда, која се стреми кон обединување на традицијата и иновацијата, како и локалното и меѓународното создавање, истакна Оливер Арсовски, директорот на Националната опера и балет, во своето официјално обраќање.

Оваа година, Мајските оперски вечери започнуваат со „Риголето“ од Верди, дело кое преку силна музичка и сценска интерпретација ги преплетува темите на љубов, власт и одмазда. Диригентската палка ја води Џанлука Мартиненги, режисер е Пјер Франческо Маестрини, и двајцата потекнуваат од Италија, додека сценографијата е дело на Гилермо Нова од Шпанија. За костимите се грижи Кристина Ачети, исто така од Италија, а кореографијата е на нашата Саша Евтимова. Хор-мајстори се Јасмина Ѓорѓеска и Ѓурѓица Дашиќ. Во рамките на ансамблот на Националната опера и балет ќе настапуваат солистите Леон Ким како Риголето, Марио Баг како Војводата од Мантова, обајцата од Јужна Кореја, како и нашите Ана Дурловски како Гилда и Игор Дурловски како Спарафучиле. Во другите улоги ќе се појават Николина Јаневска, Владимир Саздовски, Драган Ампов, Јане Дунимаглоски, Александра Лазаровска-Василевски, Диме Петров, Марика Поповиќ и Десанка Глигоријевиќ.

Операта „Риголето“ е трагична приказна во три чина, која ги опфаќа животите на Војводата од Мантова, његовиот хром дворски шут Риголето и неговата ќерка Гилда. Оригиналниот наслов на операта „La maledizione“ (Клетва) се повикува на клетвата што била фрлена врз Војводата и Риголето од незадоволен благородник, чија ќерка Војводата ја завел со помош на Риголето. Клетвата се остварува кога Гилда се вљубува во Војводата и на крајот го жртвува својот живот за да го спаси од убиецот најмен од нејзиниот татко.

На 15 мај, љубителите на уметноста во НОБ ќе имаат можност да уживаат во вечната убавина на балетот „Лебедово езеро“ од Петар Илич Чајковски, дело кое преку грациозноста и богатството на звуците нуди приказна за љубов и судбина. Со диригент Едуард Амбарцумјан од Ерменија и кореограф Виктор Јаременко од Украина, оваа изведба ветува неповторливо доживување.

На 19 мај, Мајските оперски вечери продолжуваат со операта „Набуко“, делото на Верди, што е познато по хорот „Va, pensiero“, химна на слободата и моќта на духот. Маестро Мирон Михаилидис од Грција ќе диригира, додека режисерската задача е поверена на Ренато Бонајуто од Италија. Во главната улога како Набуко ќе настапи Луис Кансино од Шпанија.

На 23 мај, НОБ ќе ја претстави трогателната „Мадам Батерфлај“ на Џакомо Пучини, која преку своите незаборавни мелодии и длабоки чувства ја раскажува судбината на младата гејша. Диригент ќе биде Марко Боеми од Италија, режисер Александар Текелиев од Бугарија, а во главните улоги ќе настапуваат Марија Јелиќ од Србија, нашиот Ѓорѓи Цуцковски и Луис Кансино од Шпанија.

