Починал ли Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун?

Медиумите во светот се почесто пишуваат дека Ким е починат. Се споменуваат варијанти дека Ким после операцијата на срцето бил во состојба на вегетирање. Но потврда со сигурност сеуште нема.

Заменик-директорот на сателитската телевизија од Хонг Конг, ХКСТВ Хонг Конг им кажа на нејзините 15 милиони следбеници на Веибо (кинеска страница за социјални медиуми) дека нејзиното тврдење е поддржано од „многу цврст извор“. Но таа не наведува што е причината за смрт на Ким.

#BREAKING: Beijing-backed satellite TV channel’s vice director, also a niece of a chinese foreign minister, has claimed that Kim Jong Un is dead. She says that she got told this from a «very solid source». She also has over 15 million followers on Weibo pic.twitter.com/v8HnTYZw4c

— Dwain Jude D'silva (@JudeDwain) April 24, 2020