Починал пораншен инспектор осомничен за „Пулс“, , бил испратен во притвор поради документ за паркинг, соопшти синдикатот

Независниот синдикат на полицијата соопшти дека починал поранешниот главен инспектор за сообраќајни работи, Владо Петров, кој беше во притвор во рамки на истрагата за трагедијата во ноќниот клуб „Пулс“ во Кочани.Според синдикатот, Петров бил пензиониран полицаец кој бил испратен во притвор поради потпишан документ за паркинг-просторот пред дискотеката, каде што настана пожарот во кој животот го загубија 62 лица.„Владо, за жал, не го издржа притисокот за кој вчера зборувавме и не успеа да ја дочека пензијата. Почивај во мир, голем човеку. Правда за полицијата е повеќе од потребна, а веќе многу доцни“, стои во објавата на синдикатот.

