ПОЧИНАТИОТ ВОЗАЧ НА БРЗА ПОМОШ ЌЕ БИДЕ ПОСТХУМНО ОДЛИКУВАН

Министерот изрази надеж дека од следната недела ќе може да се даваат информации за пациентите кои ќе се вратат дома и ќе продолжат со лекување во Македонија.

Возачот на брзата помош кој учествуваше во евакуацијата на повредените во трагичниот пожар во Кочани ќе биде постхумно одликуван, изјави министерот за здравство, Арбен Таравари. Министерството планира следната недела да го одликува починатиот возач за неговиот голем придонес во спасувањето на жртвите.

Во однос на шпекулациите за смртта на втор возач од службата за итна медицинска помош, министерот изјави дека засега нема официјална потврда за таква информација.

– Ова е четврт ден по трагедијата, сите пациенти што се лекуваат во државата и во странство се во стабилна состојба, а повеќето се подобруваат. Од вкупно 20 пациенти кои беа во критична состојба, денеска константираме дека 10 се потешки, но се стабилни – изјави Таравари.

Таравари посочи дека во моментов, 101 пациент се лекува надвор од земјата. Во текот на вчерашниот ден е испратен помал број пациенти во странство, но министерот информира дека денеска, исто така, има повеќе понуди од разни држави и дека евентуално може да се испратат уште 10 пациенти, зависно од состојбата. Одлуката ќе се донесе на состанок со медицинските тимови.

Во здравствените институции во земјава се лекуваат 72 пациенти – 34 во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“, 15 во ГОБ „8 Септември“, 11 во Градската општа болница, 1 во Штип, како и 7 во „Аџибадем Систина“ и 4 во „Жан Митрев“. Неколку пациенти веќе се испишани – 2 до 3 пациенти се пуштени од болница, а за утре се планира отпуштање на уште тројца.

