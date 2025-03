Почина возач на Итната помош од Кочани кој вчера цел ден пренесуваше повредени

0 SHARES Сподели Твитни

Утрово граѓаните на Кочани беа потресени од тажната вест за загубата на млад живот. Колегите и персоналот во Општата болница во Кочани, кои сè уште се во шок од трагедијата, денеска се простуваат од Иле Гоцевски. Тој беше долгогодишен возач на Итната помош во Кочани и почина ноќта откако, изморен од денот исполнет со пренос на повредени пациенти, отиде дома да се одмори и не се разбуди.

