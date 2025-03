Почина двојниот агент на КГБ: Олег бил британски крт кој со години ги издавал најголемите тајни на Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Олег Гордиевски, поранешен двоен агент на КГБ , почина на 86-годишна возраст. Гордиевски бил најважниот британски шпион во руските разузнавачки агенции и долги години пренесувал информации до британските служби МИ6 и МИ5 , објави Дејлимаил .Почина мирно во својот дом во Сари . Контратерористичката полиција му помага на патологот, но смртта не се третира како сомнителна.Гордиевски живееше во Сари под полициска заштита од 1985 година, кога Москва почна да се сомнева во него. Избегнал апсење, судење и егзекуција со тоа што се шверцувал преку границата во Финска , криејќи се во багажникот на автомобилот.Пред да стане шпион, Гордиевски работел три години во канцеларија во седиштето на КГБ во Москва . Кога се појави можност за престижна позиција во станицата на КГБ во Лондон во 1981 година, Гордиевски ја искористи.Former KGB double agent Oleg Gordievsky dies in Surrey aged 86 https://t.co/K28kaGNbAt Soviet spy defected to Britain from Moscow under threat of exposure after supplying information to MI6 and MI5Oleg Gordievsky obituaryOleg Gordievsky, the UK’s mo… https://t.co/UQU66sBXBG— The Protector (@The_Protect0r_) March 21, 2025Гордиевски работел тајно за КГБ, советската тајна служба, во Лондон на почетокот на 1980-тите, испраќајќи извештаи до Москва. Но, тој храбро шпионираше и за Западот.Лондон беше една од најактивните станици на КГБ во светот и тој имаше пристап до најважните тајни. Претставувајќи се како исклучително ентузијаст, ласкав и лажно скромен кон својот шеф, познат како „Крокодил“, Гордиевски успеал да ја стекне неговата доверба и покрај тоа што го мразел.Неговата ласкава тактика беше успешна. Тој беше назначен на дипломатската функција советник во советската амбасада во Лондон, но всушност стана заменик-шеф на станицата на КГБ, која беше со седиште таму.Гордиевски откри бројни тајни од историјата на МИ6. Со години се шират гласини за „петти човек“, неоткриен член на познатиот шпионски синџир на Кембриџ на Бурџис, Меклејн, Филби и Блант. Гордиевски потврди дека овој „петти човек“ е Џон Кернкрос, поранешен агент на МИ6. Станува збор за група од пет лица кои со години шпионирале за КГБ.Олег Гордиевски беше клучен извор на информации што разјасни неколку клучни мистерии и теории за советските шпиони во ОК , со што им помогна на британските разузнавачи да ја разберат нивната закана.Гордиевски успеал да го именува советскиот шпион откриен во 1946 година, кој никогаш официјално не бил идентификуван, како Лео Лонг, поранешен разузнавач. Тој, исто така, откри дека италијанскиот нуклеарен физичар Бруно Понтекорво, кој работел во британските атомски истражувања за време на војната, ги нудел своите услуги на КГБ седум години пред да пребегне во СССР во 1950 година.Една од најважните работи што Гордиевски ги расчисти беше долгогодишната теорија за Роџер Холис, поранешниот шеф на МИ5, кој наводно бил советски шпион. Гордиевски ја негираше оваа теорија и со тоа ја ослободи МИ5 од овој голем притисок.Најважниот придонес на Гордиевски, сепак, беше да ги отфрли стравовите на МИ6 за тековните операции на КГБ. МИ6 очекуваше да дознае дека има огромна мрежа на советски агенти во Британија, како што е Кембриџ пет, кои наводно се инфилтрирале во британската влада за да ја уништат одвнатре.Но Гордиевски објасни дека КГБ во Британија има само неколку агенти, контакти и „илегалци“ (тајни агенти кои работат под лажни идентитети), од кои ниту еден не е на високи позиции. Освен тоа, неговата детална слика за операциите на КГБ покажа дека Советите, наместо да бидат непобедливи и сеприсутни, всушност немале голем успех и имале многу несмасни и неспособни луѓе.КГБ, се разбира, остана опасен противник поради нејзината големина, финансиски средства и бруталност, но неговите недостатоци и слабости станаа јасно видливи. Гордиевски и овозможи на МИ6 да сфати дека советските разузнавачки активности не се толку незапирливи како што се веруваше претходно и дека е можно да се победи КГБ. За неговите услуги, тој доби одликување од покојната британска кралица Елизабета Втора .

Пронајдете не на следниве мрежи: