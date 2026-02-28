Почина доктор Владо Јаневски, сопруг на министерката Јаневска

0 SHARES Сподели Твитни

Почина професор д-р Владо Јаневски, истакнат хирург и сопруг на министерката за образование и наука Весна Јаневска.

Посмртните останки ќе бидат изложени утре во 11 часот во капелата во Бутел.

Пронајдете не на следниве мрежи: