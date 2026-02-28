Македонија

Почина доктор Владо Јаневски, сопруг на министерката Јаневска

Почина професор д-р Владо Јаневски, истакнат хирург и сопруг на министерката за образование и наука Весна Јаневска.
Посмртните останки ќе бидат изложени утре во 11 часот во капелата во Бутел.

