Почина доктор Владо Јаневски, сопруг на министерката Јаневска

МакедонијаПочина доктор Владо Јаневски, сопруг на министерката Јаневска Written by on 28.February.2026

Почина професор д-р Владо Јаневски, истакнат хирург и сопруг на министерката за образование и наука Весна Јаневска. Посмртните останки ќе бидат изложени утре во 11 часот во капелата во Бутел.